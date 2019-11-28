韓國瑜邀公開辯論 蔡營：歷來都有政見發表安排

（中央社記者余祥、葉素萍台北28日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，樂意跟總統蔡英文辯論，辯論就像是打乒乓球，互動性強，若一個人自己打高爾夫球，看著讀稿機就把問題講完，全國民眾不會了解，透過問答、攻防才能把理念闡述清楚。

對於韓國瑜邀公開辯論，總統蔡英文競選總部發言人廖泰翔受訪指出，「歷來總統大選都會有政見發表、辯論的安排，也都按照規劃來進行。」

韓國瑜傍晚接受媒體聯訪時表示，辯論可以激盪出火花，用公開辯論的方式，更可以讓大家了解未來的領導者要怎麼帶領中華民國，很樂意與總統辯論。

韓國瑜競辦發言人葉元之也說，只要民進黨願意，辯論的時間、地點和方式都可談，如果民進黨不敢，只要說一聲認輸，他們也能接受。

總統蔡英文競選總部發言人廖泰翔進一步指出，說到辯論，政治人物誠信第一，誠實優先，過去這段時間韓國瑜甚至不敢面對議會的施政質詢，以請假的方式逃避施政總質詢，不敢為自己的市政和預算辯護，而近來更多有粗鄙失言，至今也沒有公開為這些不負責任的談話道歉，引起社會譁然。

廖泰翔說，提醒韓國瑜的團隊，作為一個總統參選人和團隊，這個時候與其誇口叫陣，進行選舉操作，恐怕要面對現實多花點力氣，先矯正市長、副手張善政說話不老實、粗話連連、不負責任的惡習，才是當務之急。（編輯：紀淑芳）1081128