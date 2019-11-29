青年創業 張善政：政府提供資金也應協助找生意

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）國民黨副總統參選人張善政今天出席與新創業者座談時表示，協助青年創業，政府應在第一階段提供第一桶金外，後續也應該協助創業者找生意，例如可以媒合轉型顧問公司與有需要的中小企業。

國民黨總統參選人韓國瑜與搭檔張善政下午一同出席在華山1914文化創意產業園區舉行的「韓國瑜與新創夥伴有約」座談會。韓國瑜指出，過去幾十年前的創業都是依靠長輩提供幫忙、提供資金，現在青年創業最困難的就是取得資金。

張善政表示，協助青年創業，政府在前半段要提供第一桶金作為創業資金，後半段則要協助找生意。

他指出，台灣的製造業面臨轉型的壓力，中小企業需要轉型的協助，具有智慧製造專長的學生畢業後可以創立公司提供智慧製造服務，政府可以提供好的輔導公司的清單，協助媒合這些顧問公司與中小企業。

他舉例，假設有1000家業者，對於那些願意率先響應政府政策的前1/3業者，因為要承受新措施的風險，由政府提供一半的經費補助，後續才響應的業者則沒有補助。

張善政說，政府應要善用公權力來協助新創業者找生意，不僅在國內發展，也期待這類型的顧問公司可以到東南亞等國外發展。

對於與會者問及「蚊子館」的解決方案，張善政回應表示，如果可以落實遠距工作，也可以解決蚊子館再利用的問題。

韓國瑜表示，他接任高雄市長後成立高雄市青年局，辦公室就設在原本閒置的空間，這就代表他對蚊子館的看法。「放在那裡養蚊子，花這麼多錢」，拿來養孩子，投資年輕人不是更好嗎？

座談會結束後，韓國瑜與國民黨中央委員連勝文也在會場附近會面。韓國瑜受訪時表示，主要是談對青年創業的重視；連勝文則說，佔用韓國瑜一些時間，打電話給一些意見領袖拜票。（編輯：紀淑芳）1081129