主動爭取駐台 歐盟代表：台灣就像家一樣

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）主動爭取來台的新任歐盟駐台代表高哲夫表示，台灣生活品質好，人民又親切，是熱門的派駐地點。來台之後，他發現，台、歐共享民主、自由等價值，「台灣就像家一樣」，沒想到他會這麼喜歡。

來自波蘭、嫻熟亞洲事務的高哲夫（Filip Grzegorzewski）是歐盟資深外交官員，9月正式接任歐盟駐台代表一職。來台之前，他於2015年至2019年8月擔任歐盟對外事務部「亞洲事務協調會議」主席；過去也曾擔任波蘭外交部亞太司司長、歐盟駐中國兼駐蒙古代表團政治參事等職。

首次派駐台灣的高哲夫其實對台灣不陌生，過去任職於波蘭外交部時，就曾多次來台。

現年43歲的高哲夫日前接受中央社專訪時透露，台灣生活品質好、人民很親切，對歐盟外交官員來說，是很受歡迎的派駐地點，當時一共有5、6個競爭者，他很開心成功爭取到駐台的機會。

擁有波蘭華沙大學國際關係及中國研究學位的高哲夫說著一口流利中文。他認為，學語文對了解另一個文化非常重要，「如果不會說中文，就無法真正了解中國或是台灣」。

他坦言，學習中文最大的挑戰在於音調。過去曾派駐北京4年的他，現在得適應台灣不同的用字，例如，北京人說「打出租車」，台灣人則說「叫計程車」。不過比較之下，他認為，就學習中文而言，富含中華文化的台灣還是比較好的地方。

與高哲夫一同來台的妻子、2個兒子也都開始學習中文。他說，他們都很樂在其中，現在已經可以用簡單中文來溝通了。

談到對台灣的印象，高哲夫笑著說，「沒想到會這麼喜歡」。在歐洲，民主、自由、人權、開放都是很顯著的價值，他發現，在台灣亦是如此，台灣與歐洲有許多共享價值，「這讓我覺得好像在家一樣」。

不僅於此，高哲夫更稱讚台灣的生活安全又方便，還可以嚐到各國美食。他也很喜歡台灣的夜市小吃，甚至包括讓許多外國人「聞之卻步」的臭豆腐。

工作之餘，高哲夫也利用週末的時間到台北以外的地方旅遊，包括花蓮太魯閣、新北野柳、平溪等地。到目前為止，他最喜歡平溪的孝子山，直說「太棒了」。

此外，熱愛騎自行車的高哲夫已報名參加明年的鐵人三項比賽，並有意挑戰騎車環島、泳渡日月潭、爬玉山等台灣味十足的活動。他認為，「和其他歐洲朋友一起參加這些活動來提升歐盟能見度，是很棒的想法」。（編輯：林興盟）1081130