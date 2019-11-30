綠營衝國會過半 民眾黨批大黨傲慢

（中央社記者陳怡璇台北30日電）總統蔡英文連任操盤手林錫耀今天表示要破除「藍綠一樣爛、票投第三勢力」的迷思，由台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨發言人陳思宇表示，藍綠都曾完全執政，結果是「真心換絕情」，這是大黨的傲慢。

不論是台北市長柯文哲所領軍的台灣民眾黨、親民黨主席宋楚瑜等拚選票都稱「藍綠一樣爛、兩黨一樣爛」或小黨監督大黨等訴求，總統蔡英文連任全國競選總部總幹事林錫耀受訪表示要打破「兩黨一樣爛、小黨做裁判」的迷思與謬論，這完全背離民主政治、責任政治的原理與精神。

民眾黨發言人陳思宇表示，民眾都給過藍綠兩黨完全執政的機會，但可以說是「真心換絕情」。

陳思宇說，執政黨國會過半的情況下，責任政治變成酬庸政治、黨意政治，政治凌駕專業，甚至拋棄民意。以礦業法為例，在蔡政府完全執政下，歷經3任行政院長，甚至蔡總統也承諾環團一定會在這會期通過，結果又是「大失所望」；行政紀律渙散的「私菸案」、毫無節制的財政紀律、選前狂撒幣，「又是誰該負責？」

陳思宇表示，大黨執政的傲慢，民進黨展露無遺，從副總統參選人賴清德開始，認為小黨不能監督大黨；再到民進黨秘書長羅文嘉的票投小黨浪費說。陳思宇表示民眾黨絕對會堅守中間價值，專業問政，強力監督讓執政者不為失敗找藉口。（編輯：張銘坤）1081130