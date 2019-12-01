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余天廣播找老婆添笑果 朱立倫助選扮奶爸

最新更新：2019/12/01 23:11
民進黨立委參選人余天（左2）1日受訪時談到女兒余苑綺罹癌病情，他表示，將要再做第4次化療，希望大家幫她集氣。（余天競辦提供）中央社記者王鴻國傳真　108年12月1日
民進黨立委參選人余天（左2）1日受訪時談到女兒余苑綺罹癌病情，他表示，將要再做第4次化療，希望大家幫她集氣。（余天競辦提供）中央社記者王鴻國傳真　108年12月1日

（中央社記者王鴻國新北1日電）三重區民進黨立委參選人余天下午參加總統蔡英文新北競總成立園遊會後找不到老婆竟用大會廣播找人引起笑聲；無黨立委參選人李翁月娥找前新北市長朱立倫扮奶爸助選，笑果十足。

競選連任的余天今天上午進行市場掃街拜票，他接受媒體聯訪時表示，不理解國民黨會把爭議人物放進不分區立委名單中，就連國民黨的區域立委參選人也不滿意，但他仍籲全民下架吳斯懷。

他表示，家人會幫忙助選，妻子李亞萍也會幫忙掃市場拜票。但他談到女兒余苑綺罹癌病情時表示，將要再做第4次化療，希望大家幫她集氣。

他下午參加蔡總統新北競選總部成立大會暨園遊會，會中也發生一起小插曲，就是余天家人在園遊會擺了卡啦OK的攤子，但會後找不到老婆，竟用大會的廣播喊說老婆在哪裡？打電話也不接，趕快和他連絡等內容，引來現場笑聲不斷。

和余天同樣是第3選區（三重）國民黨推薦的無黨籍立委參選人李翁月娥今天舉辦造勢晚會，揹著洋娃娃強調鼓勵生育救台灣政見的她找來新北市長侯友宜及前新北市長朱立倫助選。

比較特別的是為凸顯生育政見，她和朱立倫當場PK幫娃娃換尿布的超級奶爸任務，笑果十足，最後由朱立倫勝出。

朱立倫表示，希望地方支持李翁月娥，因為三重要選一個平常找得到人及對地方有了解，以及最能爭取預算的人來當立委，這對三重及大家的下一代最好，呼籲大家一起來挺「阿娥」為地方打拚，以及支持國民黨總統參選人韓國瑜。（編輯：陳俊碩）1081201

無黨籍立委參選人李翁月娥（右）1日舉辦造勢晚會，找來前新北市長朱立倫（左）扮奶爸助選，笑果十足。中央社記者王鴻國攝　108年12月1日
無黨籍立委參選人李翁月娥（右）1日舉辦造勢晚會，找來前新北市長朱立倫（左）扮奶爸助選，笑果十足。中央社記者王鴻國攝　108年12月1日
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