遭控是殺人犯 二二八執行長楊振隆：坦然面對

前二二八國家紀念館長廖繼斌（圖）2日表示，現任二二八事件基金會執行長楊振隆，過去名為周振隆，曾在基隆高中就讀時，於課堂持斧頭砍殺江姓導師，卻在今日出任執行長，質疑他並不適任。中央社記者王飛華攝 108年12月2日

（中央社記者游凱翔、葉素萍台北2日電）前二二八國家紀念館長廖繼斌今天表示，現任二二八事件基金會執行長楊振隆，過去名為周振隆，曾在民國58年5月在基隆高中課堂持斧頭砍殺江姓導師，卻在今日出任執行長，並質疑不適任。

楊振隆受訪指出，自己坦然面對，的確有這件事，這是民國58年的事，當時他未成年，誤解老師刁難他，因而犯下此事，這50年來，他戰戰兢兢度過，至於適不適任，由長官與二二八的家屬們去判定，他都坦然接受。

廖繼斌下午舉辦記者會，他根據投影片中的內容表示，當年18歲的周振隆，58年5月7日在省立基隆中學（現為基隆高中）持斧頭往江姓導師的右後頸猛砍，江姓導師緊急送醫急救後仍不治死亡，事後遭到警方逮捕，而當時殺害老師的學生周振隆，就是基隆文學作家，也是二二八受難者周金波的兒子，後來改姓為「楊」。

廖繼斌指出，行政院長蘇貞昌10月25日在立法院備詢曾經表示，有些罪惡天地不容，例如當著別人媽媽的面前將孩子的頭砍斷（內湖小燈泡命案），就是天地不容；但楊振隆當年卻因對老師不滿，當著全班同學的面前砍殺老師，事後還出任二二八事件基金會執行長，質疑不適任。

記者詢問廖繼斌的主張為何。廖繼斌表示，他舉辦這個記者會沒有好處，他也無法回任館長，單純就是看不下去，要到全國、全世界講這件事。

記者追問，如何斷定楊振隆與行凶的周振隆是同一人。廖繼斌表示，周振隆的父親叫周金波，住在基隆孝一路、職業是牙醫，並且周振隆共有3個哥哥；而楊振隆的父親、居住地及兄弟數量，與周振隆相同。廖繼斌也說，現場媒體可以前往南海路上的二二八紀念館詢問楊振隆，若非本人，籲楊振隆立刻報案，並指控是散播假消息。

楊振隆今天受訪指出，自己坦然面對，的確有這件事，這是民國58年的事，當時他未成年，誤解老師刁難他，因而犯下此事，後來他被判刑15年，服刑7年多，之後假釋，假釋隔年他以同等學歷考上台北醫學院藥學系，之後數年中他定時受少年觀護人的檢視，後因少年法規定5年內未再犯罪而依法被塗銷罪名。

楊振隆說，大學畢業後，他通過國家考試取得藥師資格，在榮總及日商上過班，一直到2005年他首度出任二二八基金會執行長，才放下藥師專業。

他說，感謝國家給他自新的機會，這50年來，他戰戰兢兢度過，其實自己的同學、社運界朋友都知道這段過去，也很理解，但此事三不五時就被拿出來，而且每次提的都是同一人，他也很無奈，不能理解為何改過向善的例子會變成壞事炒作。

楊振隆指出，2016年9月他再度出任二二八基金會執行長，至於自己適不適合，由長官與二二八的家屬們去判定，他都坦然接受。（編輯：蘇志宗）1081202