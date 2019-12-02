宋楚瑜公開行程偏少 將直播宋大哥開講

（中央社記者郭建伸台北2日電）距離總統大選僅剩40天，但親民黨總統參選人宋楚瑜今天沒有公開行程，引發媒體好奇。對此，競辦發言人于美人表示，由於藍綠兩黨選戰激烈，有些地方雖然想拜訪但會遭婉拒，明天開始將有「宋大哥開講」直播。

于美人上午接受媒體訪問時，有媒體好奇為何宋楚瑜沒有公開行程。她表示，雖然競選團隊規劃很多行程，但國、民兩黨選戰打得激烈，有些地方想拜訪但會被婉拒「不方便接待」，坦言藍綠兩方都有力量介入，因此也就「不打擾大家」。

于美人也說，明天開始將有「宋大哥開講」直播，宋楚瑜將在直播中告訴大家他的施政藍圖、分析國際情勢。

此外，宋楚瑜今天之所以沒行程，是下午與新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權會晤。由於黃偉權將卸任，特別向宋楚瑜辭行。

親民黨會後透過新聞稿表示，宋楚瑜表示這4年來多次與黃偉權會面，彼此互動關係良好，也對黃偉權印象十分良好，並肯定他致力提升台星關係的貢獻。

親民黨也指出，宋楚瑜會中也提到，他在2016、2017年兩次代表中華民國參加APEC會議時，新加坡總理李顯龍夫婦對他及女兒宋鎮邁的禮遇與重視，對此表示謝意；領袖會議期間，他與李顯龍對台星關係以及兩岸關係、亞太政經情勢等重大議題，都不時交換意見。（編輯：林興盟）1081202