柯文哲稱與郭台銘仍可合作 蔡壁如：互相幫襯

（中央社記者梁珮綺台北3日電）台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘在幼兒政策與國會組成上意見分歧，但柯稱仍可合作。不過，黨不分區立委被提名人蔡壁如今天說，「不能說是合作，是彼此互相幫襯」。

對於時代力量立委黃國昌稱國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬家族盜採砂石一事，蔡壁如則說，時間已過20幾年，不曉得當時的時空背景，但現在選舉時期，卻是不管真相，只抹泥巴，簡單一句話「貼標籤」。

蔡壁如強調自己沒有要替韓國瑜說話，但整起事件好像「細漢偷挽匏」，改過自新後卻不能翻身，「要解決問題，不是只有抹泥巴」。

蔡壁如與同黨不分區立委被提名人詹翔欽中午接受「POP搶先爆」主持人邱明玉專訪，暢談2020選舉相關議題。

蔡壁如在訪談中坦言，很多人不知道台灣民眾黨等於柯文哲，所以要盡力行銷、宣傳；詹翔欽甚至用天后張惠妹「聽海」的旋律填詞，呼籲選民明年1月11日票投民眾黨。

由於柯文哲與郭台銘幼兒政策與國會組成上意見分歧，被問及未來如何與郭台銘合作時，蔡壁如表示，「不能說是合作，是彼此互相幫襯」，指郭台銘當時要選總統，所以支持，如今不參選總統，就順其自然。

蔡壁如表示，即使是兄弟，也都會意見不合，所以朋友間自然會有不同想法，被問及「目前為止都是走自己的」一席話時，蔡壁如說「對」。

至於未來是否為邀請郭台銘出席民眾黨等活動，讓「郭柯合體」，蔡壁如表示，「順其自然，兄弟登山各自努力」，強調不會為了某場合特別邀請郭台銘。

蔡壁如也表示，無黨籍新北市第10選區（土城、三峽）立委參選人李縉穎曾在台北市政府工作，競選總部開幕時，柯文哲出席也是理所當然，未來若要「郭柯同框」，則視李縉穎行程而定。

至於「卡神」楊蕙如被台北地檢署起訴，蔡壁如說，柯文哲於2014年參選時，年輕人自發性發文支持，柯文哲可為「網軍始祖」，成功後各方開始研究「柯文哲模式」，稱網軍在去年達到登峰造極程度。（編輯：張銘坤）1081203