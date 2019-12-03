民進黨不同意合掛總統看板 李旻蔚除名送中評會

台灣民眾黨立委參選人李旻蔚競選團隊近日在街頭掛起李旻蔚和總統蔡英文同框看板，引發地方不同看法。（李旻蔚助理提供）中央社記者王鴻國傳真 108年12月3日

（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨發言人何博文今天說，不管是總統蔡英文還是民進黨，在三重選區唯一支持的立委參選人是現任立委余天，絕不可能同意台灣民眾黨立委參選人李旻蔚合掛蔡總統看板，請李旻蔚團隊自重，勿散播不實言論。

另外，何博文表示，民進黨新北市黨部評委會已通過李旻蔚脫黨代表他黨參選除名一案，並已轉交黨中央中評會，全案按黨相關作業程序進行中。

現任三重立委余天尋求連任遭遇同黨新北市議員李余典女兒李旻蔚代表台灣民眾黨爭食票源，以及深耕基層的對手李翁月娥，面臨硬仗。

李旻蔚競選團隊在新北市三重區街頭上，掛起數個與蔡總統合照看板，並宣稱經民進黨同意。

何博文今天透過聲明稿駁斥，他說，不管是蔡總統還是民進黨，在三重選區唯一支持的是余天，「絕無可能同意李旻蔚可合掛蔡英文總統看板情事，請李旻蔚候選人、團隊及相關後援會自重，莫要持續散播不實言論之劣等選舉謊話。」

何博文表示，這是標準的說謊行為。早在上個月1日就有許多支持者跟黨中央表示，網路上流傳李旻蔚及蔡總統的文宣合照，嚴重混淆民進黨支持者的認知。當時民進黨中央已嚴正聲明，余天是民進黨新北市第3選區立委參選提名人，也是蔡總統及民進黨全體在這區唯一支持的參選人。

何博文說，李旻蔚團隊不僅沒有悔意，反將網路文宣實體化，陸續在三重街頭林立與蔡總統的合照看板及宣傳物，企圖持續造成蔡總統在該選區並非只有支持余天一人的假象，同時謊稱是經民進黨同意的行為。何博文表示，「我們歡迎他黨候選人表達對蔡英文總統的支持，但對於這樣的選舉騙術，完全難以苟同。」

何博文表示，民進黨新北市黨部評委會已通過李旻蔚脫黨代表他黨參選除名一案，並已轉交黨中央中評會，全案按黨相關作業程序進行中。呼籲新北市三重區支持者唯一支持蔡總統、黨主席卓榮泰及民進黨全體力挺的余天。（編輯：黃國倫）1081203