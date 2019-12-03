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台下高喊我愛妳 蔡總統笑回：做辣台妹守住台灣

最新更新：2019/12/03 19:36
總統蔡英文（前中）3日到桃園出席民進黨立委參選人蔣絜安（前左2）競選總部成立大會，蔡總統致詞到一半時，台下突然有支持民眾大喊「總統我愛妳」，讓蔡總統露出微笑。中央社記者葉臻攝　108年12月3日
總統蔡英文（前中）3日到桃園出席民進黨立委參選人蔣絜安（前左2）競選總部成立大會，蔡總統致詞到一半時，台下突然有支持民眾大喊「總統我愛妳」，讓蔡總統露出微笑。中央社記者葉臻攝　108年12月3日

（中央社記者葉臻桃園3日電）總統蔡英文今天出席民主進步黨立法委員參選人蔣絜安競選總部成立大會致詞時，台下支持者高喊「總統我愛妳」聲此起彼落；蔡總統笑說，一定做辣台妹，用客家人硬頸精神守住台灣。

蔡總統表示，要讓桃園成為台灣的客家中心，打造客庄文化成觀光亮點，鼓勵年輕人回客庄發展。經這幾年努力推廣，浪漫台三線已紅到日本，很多國際旅客到台灣指定要走走。

蔡總統致詞到一半時，台下突然有支持民眾大喊「總統我愛妳」，蔡總統笑說謝謝後，台下「總統我愛妳」聲浪此起彼落；蔡總統又笑說，以為客家人都很含蓄，怎麼今天這麼特別，引起台下一片笑聲。

蔡總統表示，「我一定做辣台妹，用客家人的硬頸精神守住台灣」，讓台灣世世代代年輕人都有主權與自由。

蔡總統說，中央政府補助地方，在客家事務補助最多就是桃園，「這個是偷偷告訴各位，因為不想讓其他縣市聽到」。

蔡總統表示，桃園現在是經濟起飛的時候，很多人投資，台商回台投資新台幣7000多億元，約1532億元在桃園，將創造約1萬5000個工作機會。（編輯：李明宗）1081203

總統蔡英文（前中）3日到桃園出席民進黨立委參選人蔣絜安（前左2）競選總部成立大會，吸引大批支持民眾到場，現場「凍蒜」聲不斷，氣氛熱烈。前右2為桃園市長鄭文燦。中央社記者葉臻攝　108年12月3日
總統蔡英文（前中）3日到桃園出席民進黨立委參選人蔣絜安（前左2）競選總部成立大會，吸引大批支持民眾到場，現場「凍蒜」聲不斷，氣氛熱烈。前右2為桃園市長鄭文燦。中央社記者葉臻攝　108年12月3日

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