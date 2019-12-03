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卓榮泰輔選鄭宏輝 肯定努力已在新民調展現

最新更新：2019/12/03 19:46
民進黨主席卓榮泰（右）3日為新竹市立委參選人鄭宏輝（左）輔選。卓榮泰表示，就是要全力助攻、也要集中選票，讓鄭宏輝順利過關。中央社記者郭宣彣攝　108年12月3日
民進黨主席卓榮泰（右）3日為新竹市立委參選人鄭宏輝（左）輔選。卓榮泰表示，就是要全力助攻、也要集中選票，讓鄭宏輝順利過關。中央社記者郭宣彣攝　108年12月3日

（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）民進黨主席卓榮泰今天為新竹市立委參選人鄭宏輝拉抬選情，卓榮泰表示，竹市立委選情已趨向單純。他也帶來最新民調，肯定過去鄭宏輝的努力，已經在民調上展現成果。

卓榮泰今天先在新竹市區以車隊掃街，並前往香山大湖里與鄉親進行面對面座談會，全力跑行程為鄭宏輝輔選。

卓榮泰表示，新竹市鄭宏輝這一席為民進黨國會過半的關鍵席次，今天為鄭宏輝輔選，就是要全力助攻、也要集中選票，讓鄭宏輝順利過關。卓榮泰說自己今天也帶來這選區的最新民調，將利用時間與地方深入研究。

卓榮泰說，過去鄭宏輝的努力已在民調上展現成果，未來也要在這個基礎上，克服目前困難繼續努力，弭平相對弱勢的地方。而要加強部分，也要靠在地議員等人全力幫忙，協助鄭宏輝搶下這一席。

鄭宏輝表示，他這段期間推出具體政策記者會，同時也辦親子活動與市民互動，無論在路口掃街、拜票，都用努力讓選民看見他「會做事的態度」。選戰最後衝刺，他將繼續衝、全力以赴，盼贏得勝利。（編輯：洪學廣）1081203

民進黨主席卓榮泰（車上右）3日到新竹市陪同立委參選人鄭宏輝（車上左）展開車隊掃街拜票，拉抬選情。中央社記者郭宣彣攝　108年12月3日
民進黨主席卓榮泰（車上右）3日到新竹市陪同立委參選人鄭宏輝（車上左）展開車隊掃街拜票，拉抬選情。中央社記者郭宣彣攝　108年12月3日
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