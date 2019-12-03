蔡總統：守住主權 台灣才有民主自由

總統蔡英文（前排右5）3日前往桃園市平鎮建安宮參香，並為民進黨籍立委參選人輔選，蔡總統說，身為總統的重要的事，就是要保住台灣的主權，有了主權，台灣民主自由才守得住。（民進黨桃園市黨部提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年12月3日

（中央社記者邱俊欽桃園3日電）總統大選進入倒數，總統蔡英文今天為民主進步黨籍立委輔選時表示，身為總統重要的事，就是要守住台灣的主權，有了主權，台灣民主自由才守得住；有民主自由，經濟才有發展。

蔡總統下午前往桃園市平鎮建安宮參香，並為民進黨立委參選人蔣絜安助選，受到支持者熱烈歡迎，現場高喊「小英凍蒜」，場面熱烈。

由於氣溫陡降，蔡總統在致詞時感謝鄉親在風這麼大、這麼冷的天還來幫她加油打氣。

蔡總統說，距離總統大選不到40天就要投票，這個時候已經是最後的階段，期盼在未來4年能為大家繼續打拚。

蔡總統說，她在過去3年半的總統任期中，做了很多以前總統不敢做的事情，也希望未來民進黨在國會席次繼續過半，順利推動改革。

她也談到，過去做了很多跟客家相關的事情，包括浪漫台三線等計畫，而前瞻基礎建設計畫中也有很多計畫都在客家區，已經一樣接著一樣的建設，也讓國人與許多外國的旅客都喜歡上客家文化。

蔡總統說，身為總統的重要的事，就是要保住台灣的主權，有了主權，台灣民主自由才守得住；有了民主自由，經濟才有發展。

總統也說，台灣是一個民主自由的國家，很多的人才都願意到台灣來，也願意住在台灣，下個世代最重要的競爭力的來源就是人才，所以一定要守住主權、守住民主自由，也呼籲在未來4年再給她機會，能繼續為大家服務4年。

總統呼籲支持民進黨提名的立委參選人，也希望在政黨票上支持民進黨，並且在最後時刻一定要催票，也一定要去投票。（編輯：方沛清）1081203