7年級生創作 韓國瑜公布競選歌曲耀眼新藍天

（中央社記者余祥、王淑芬台北3日電）國民黨總統參選人韓國瑜首支競選歌曲「耀眼新藍天」今天正式在Youtube頻道上線，韓競辦發言人何庭歡表示，這首歌是由7年級生獨立樂團所創作、演唱，希望帶給台灣正面、溫暖的力量。

韓國瑜競選辦公室表示，「耀眼新藍天」這首歌的開場，以台灣國球「棒球」的歡呼加油聲出發，每個人每天腳踏著泥土、揮灑汗水，用力生活每一天，就是希望能過上更好、更幸福的日子，搭配副歌中眾人齊唱高呼UP，表達台灣人奮發向上的決心，也象徵未來韓國瑜執政，不僅能苦民所苦，更能帶領國家蒸蒸日上、一步一步持續努力，不怕風雨不畏艱難，攜手與人民打造更好的明天，相信未來必可撥雲見日，重現耀眼新藍天。

韓競辦表示，過去20年來，每到選舉期間，台灣人民總是被政治意識形態的藍綠操作，導致分裂與對立，但在他們眼中，中華民國是個多元、可愛的寶島，應該要有更多包容、愛與正能量，希望透過這首歌，讓選舉不再只是分裂或紛爭，更應該充滿歡樂、凝聚全台灣人民力量，帶動台灣一起向上。

何庭歡在臉書直播表示，這首歌是由7年級生的獨立樂團所創作、演唱，日前在部分的活動上其實都有播放過這首歌的副歌，這一次完整搭配MV公布在韓國瑜Youtube頻道上，未來也不排除推出其他歌曲。

至於總統蔡英文也推出了競選歌曲，何庭歡說，蔡總統的競選歌曲是用Rap念政績的方式，但比較冷冰冰、民眾無感，韓國瑜的競選歌曲則是想要散發正能量。

韓競辦發言人葉元之也補充說，這部MV一開始是韓國瑜到中選會登記成為總統參選人後與隨扈告別的畫面，十分感人，韓國瑜總是跟隨扈打成一片，但韓現在只能讓身邊的人暖，若當上總統就可以溫暖整個台灣。（編輯：蘇龍麒）1081203