內政部：查處選舉假訊息279件 偵破191件

（中央社記者顧荃台北4日電）假訊息影響選戰議題備受關注，內政部長徐國勇今天表示，統計至12月1日止，警察機關受理、查處假訊息案件共279件，共計偵破191件，未破88件仍持續偵辦中。

立法院內政委員會上午邀集內政部、陸委會、外交部、中選會、法務部、國防部、國安局等10個部會，針對「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」進行專案報告。

陸委會主委陳明通報告指出，中國加大對台施壓恫嚇，意圖逼迫台灣接受「一國兩制」；中共以各種方式影響民主國家選舉，也介入台灣民主機制正常運作，已經是國際社會普遍認知和公認的事實，中共藉由網路社群媒體大量散布虛假訊息，以非法資金挹注或進行政治性採購等各種方式，企圖干預選舉結果。

陳明通表示，對於中國可能發動介選手法，陸委會與內政部移民署會加強中國大陸人士申請來台的聯合審查。他也呼籲北京，應正視兩岸政治現實，並尊重以及學習台灣的民主選舉制度，切勿介入台灣的選舉，以及干預台灣內部事務。

法務部次長陳明堂報告時表示，境外勢力可能介選的樣態共有5大類，包括金援特定參選人影響選勢走向；引導媒體、民調業者配合對台統戰政策；利誘特定團體、人士為陳抗、刺蒐行為；提供落地招待綁樁；委由國人攜入現金或透過地下通匯匯入指定人頭帳號金援。

內政部長徐國勇指出，警政署除了嚴查賄選、清查及掃蕩非法經營的地下通匯業者，也成立「假訊息查處小組」，查處假訊息案件。統計至12月1日止，警察機關蒐報及移送各類案件，包括蒐報賄選情資109件，移送4件53人；選舉賭盤情資70件，移送8件9人；暴力情資66件，移送41人57件；以及受理、查處假訊息案件共279件，共計偵破191件，未破88件仍持續偵辦中。

徐國勇說，移民署也加強對外來人口安全管制，包括入境前加強審查，嚴審大陸人民申請來台案件；在國境線強化確認不法份子，並境外阻絕；入境後，對來台停留超過1個月的人士，加強實地聯合訪查；若外來人士有犯罪行為，離台後將限制不得來台等。

國安局副局長胡木源報告指出，國安機關將持續加強蒐研中共、境外勢力及金錢、暴力意圖影響選舉安全的情資，以及其他危害選舉安全的預警。外交部也表示，會持續與理念相近的合作夥伴及區域內國家緊密合作，並與相關部會協調因應、即時澄清外交假訊息。（編輯：紀淑芳）1081204