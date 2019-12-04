選舉可以很創意 綠營屏東推台灣好young帽

（中央社記者陳朝福屏東4日電）選舉也可以很有創意，總統蔡英文屏東競總今天推出獨家競選小物「台灣好young帽」，這款紙帽分粉色、綠色兩款，除了可以防曬，還具有「挺台灣」的意義。

蔡英文屏東縣競選總部今天由立委周春米、民進黨縣黨部主委許展維等人召開記者會，除宣布蔡英文屏東縣競總與立委鍾佳濱競總將在7日上午聯合成立外，也特別展示用紙做成的「台灣好young帽」。

兼任文宣部執行總幹事的周春米表示，成立大會當天發送屏東限定版的競選文宣品「台灣好young帽」，有粉色、綠色兩款，粉色象徵女性溫和堅毅的特質，預示台灣首位女總統蔡英文，將再次帶領台灣人前進；綠色象徵民進黨兼容並蓄的精神，也代表屏東人質樸敦厚個性。

周春米說，組裝紙帽過程中，會發現帽頂上的台灣漸漸浮出，有「台灣挺起來」之意，就像島上的人民堅毅不拔、民進黨小英總統面對中國打壓仍堅持捍衛台灣主權一樣。

她說，「台灣好young帽」還有一個貼心小巧思，屏東位國境之南，12月仍烈日炎炎，推出這款紙帽，搭配可以做為扇子、遮陽板使用的多功能凍蒜字卡，讓支持者在聯合成立大會當天免受陽光曝曬，幾款獨家競選小物可到成立大會攤位索取。

總統與鍾佳濱立委的競總將於7日上午9時在屏東市中山路上成立，當天蔡總統與副總統參選人賴清德、總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全、縣長潘孟安、前縣長曹啟鴻及立委都會到場。另外，台灣唯一登上美國時代雜誌、CNN報導的饒舌歌手大支，也會現身演唱由他創作的競選歌曲「台灣隊長」。（編輯：孫承武）1081204