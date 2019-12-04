蔡韓宋18日政見會交鋒 工商團體對談破局

（中央社記者余祥、葉素萍、郭建伸、蔡芃敏台北4日電）第15任總統選舉將舉辦3場公辦電視政見發表會，首場預定18日晚間舉行，總統蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜、親民黨總統參選人宋楚瑜都會參與；但由工商團體邀約的對談活動，則確定破局。

韓陣營人士表示，韓國瑜當然會參加政見會，代表他們早已經做足準備；只是政見會和辯論會還是有一段落差，韓國瑜一再下戰帖，邀請蔡總統公開辯論、直球對決，透過問答、攻防才能把理念闡述清楚，也盼蔡總統不要怯戰。

爭取連任的總統蔡英文競選總部發言人阮昭雄說，蔡陣營會召集各方政治幕僚，整理相關政見。蔡總統與副總統參選人賴清德都很熟悉政策，會做最好的準備，用最好的陳述，向國人報告。

宋楚瑜競辦發言人于美人表示，宋楚瑜和副手余湘都會參加中選會舉辦的公辦政見會。另外，由於另有媒體邀約辯論會，宋楚瑜也都會參加。

不過，八大工商團體邀請3組總統參選人與業界對談、說明政見，但已確定破局。

工總、商總、工商協進會、三三會、中小企業總會等八大工商團體向民進黨、國民黨、親民黨發出邀帖，邀請總統參選人能與工商界面對面對話，原訂12月底前各挑一天與八大工商團體代表對話，說明政見、未來領導方針。

但工總表示，因為距離月底只剩下幾週，加上參選人勤跑選舉活動，時間不好安排，又碰到尾牙旺季，場地不易尋覓，因此宣布今年停辦。

中選會決議總統副總統電視政見發表會舉辦時程，總統政見發表會方面，首場在18日（週三）晚間7時舉行，由華視轉播；第二場為25日（週三）下午2時，中視轉播；第三場在27日（週五）晚間7時，台視轉播。

另外，副總統政見發表會則在20日（週五）晚間7時，由公視轉播。（編輯：林興盟）1081204