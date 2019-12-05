韓稱與賴柯是被霸凌三兄弟 卓榮泰：自抬身價

（中央社記者葉素萍台北5日電）國民黨總統參選人韓國瑜表示，網路上被霸凌三兄弟是「賴清德、柯文哲與我」。民進黨主席卓榮泰說：「他自抬身價，他走他的中國路，我們顧我們的台灣路，完全不一樣，不會是兄弟。」

卓榮泰今天輔選行程滿檔，一早先赴新北市替尋求連任的立委呂孫綾站台，接著轉往台北市陪同立委參選人吳思瑤掃街拜票，下午也將分別陪同台北市立委參選人吳怡農、新北市立委參選人張宏陸拜票。

卓榮泰陪吳思瑤赴士東市場掃街拜票，有熱情支持者送上花束，也有人拿出粽子，祝福吳思瑤「包中」。

卓榮泰日前站台時，將吳思瑤口誤為「吳斯懷」；吳思瑤今天笑說，她已經跟卓榮泰耳提面命，不要再講錯名字了。

卓榮泰說，他今天早上一直把自己充滿正能量，只要充滿正能量，想到的就是吳思瑤，「就不會想到負面的去」，所以「把吳思瑤留在國會，下架吳斯懷」，這個錯不了。

吳思瑤說，最近耳朵常覺得很癢，政論節目還是偶爾會有人講錯，「好多人在念我」，不過沒有關係，這代表大家心裡愛的是吳思瑤，時時刻刻想的是吳思瑤，所以嘴巴都會念著吳思瑤。

對於韓國瑜稱網路上被霸凌三兄弟是「賴清德、柯文哲與我」。卓榮泰反駁韓國瑜「自抬身價」，選舉時總是希望自己跟比較強的人連在一起，「他自稱是兄弟，可是人家不會覺得他是兄弟，他跟我們理念不同、道路不同，他走他的中國路，我們顧我們的台灣路，完全不一樣，不會是兄弟。」

另外，國民黨台南市議員謝龍介賭上2700份雞排，指韓國瑜會贏90萬票；卓榮泰反譏，謝龍介可以先發一些國瑜牌口哨，吹一些哨子壯膽。

媒體詢問，臉書首度公開台灣選舉、政治與社會議題相關廣告的下單金額，民進黨粉絲專頁以新台幣26萬元的花費位居首位，是否代表民進黨在空戰布重兵。

卓榮泰說，臉書廣告是公開場域，大家都可以使用，這也表示民進黨沒有用其他的方式，就是用這種正面、公開的方式，宣揚理念。

外界認為「卡神」楊蕙如與駐日代表謝長廷關係密切，身為謝系大師兄的卓榮泰說，「如果謝長廷會叫她來罵我、霸凌我，那我打死都不會相信」，她有很多行為應該自己負責任，民進黨不會要她去做不應該有的行為，她跟民進黨沒有關係，她其他的事情，請司法盡快調查清楚，還給大家事情的真相。（編輯：謝佳珍）1081205