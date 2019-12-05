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國民黨團10日開反滲透法公聽會 邀馬英九出席

最新更新：2019/12/05 21:46

（中央社記者劉冠廷台北5日電）立法院會日前將反滲透法草案逕付二讀，但國民黨立法院黨團認為如此重要的法案，應再多傾聽外界的意見，因此將於10日召開公聽會，並邀請前總統馬英九與會，與各界交換意見。

民進黨立法院黨團提出反滲透法草案，11月29日在立法院會順利逕付二讀。立法院程序委員會12月3日則將國民黨立法院黨團提出的「反併吞中華民國法草案」，列入12月6日院會的報告事項中。

為了收集外界更多的意見與聲音，國民黨團也預計在10日召開「反滲透法草案」公聽會，國民黨團總召曾銘宗今天表示，民進黨團所提出的反滲透法草案，在程序上有問題，因為這關係到國家安全、全國民眾權益，草案竟然沒有經過委員會審查，就逕付二讀；且召開公聽會也只辦了半天，根本沒有去傾聽各界意見。

曾銘宗也說，除程序問題外，實質內容的問題更大，包括滲透來源包山包海，以及概念也不確定；因此，民進黨團不願再開公聽會，就由國民黨團來開，再聽聽各界的意見。

國民黨團這場公聽會也邀請馬英九、前國防部長高華柱、前國安局長蔡得勝等人參加。（編輯：林興盟）1081205

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