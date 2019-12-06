立院三讀社維法 刪除易以拘留相關條文

（中央社記者陳俊華台北6日電）立法院會今天三讀修正通過社會秩序維護法部分條文，刪除「易以拘留」相關規定，避免行為人因逾期未完納警察機關裁處的罰鍰，就遭警察機關聲請拘留，以落實保障人權。

現行社維法規定，若罰款逾期不完納者，警察機關得聲請易以拘留；在罰鍰應完納期內，被處罰人得請求易以拘留。

民進黨立法院黨團提案指出，社會秩序維護法沿自行憲前就已經公布施行的違警罰法，已有通盤檢討的必要，其中關於行為人逾期未完納警察機關裁處的罰鍰，警察機關即得聲請易以拘留規定，嚴重侵害人民受憲法保障的人身自由，也違背大法官釋字588號解釋意旨，不符比例原則及憲法保障的正當法律程序之規定。

民進黨提案也指出，社維法涉及罰鍰的執行部分，應全歸適用行政執行法，並應由法務部行政執行署依法執行，以維人權。

但內政部認為，分期繳納的規定能使經濟能力不佳，或具有其他不能及時完納原因的義務人獲得一定寬限期，賦予警察機關一定裁量權限，應能舒緩政府與輕微違規人民間的緊張關係。

三讀修正通過條文中，刪除社維法第20條第3、4項，關於易以拘留的相關條文，只保留條文中被處罰人若因經濟能力不佳，可「分期繳納」罰鍰的規定。（編輯：黃國倫）1081206