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計時器不是讀稿機 蔡陣營要求韓團隊公開道歉

最新更新：2019/12/06 19:14

（中央社記者溫貴香、余祥台北6日電）總統蔡英文日前出席青年論壇遭指涉有讀稿機。蔡陣營發言人顏若芳今天表示，韓國瑜團隊發言人何庭歡公然在臉書造謠，說青年論壇有黑機器，青年論壇已澄清是計時器不是讀稿機，要求韓國瑜團隊立刻公開道歉。

顏若芳下午在臉書發文表示，韓國瑜團隊，除了市長放韓假，只剩下韓假，幫韓國瑜造假嗎，昨天是創意總監潘恆旭在臉書上公然發布假訊息，誣指幕僚是卡神。今天是發言人何庭歡公然在臉書上造謠，說青年論壇有黑機器。

她表示，身為總統候選人的重要幹部，在網路上散布不實訊息，意圖讓社會誤會和對立。要求韓國瑜團隊即刻公開道歉。同時也在臉書PO上青年論壇主辦單位的澄清稿指出，是計時器不是讀稿機。

蔡競辦幕僚表示，這個團隊是發生什麼事了，候選人整天嘴巴不老實，一下子說總統說東山鴨頭來自山東，國稅局要查他稅。創意總監則是公然臉書造謠，說楊蕙如幫陳其邁等人拍照片，現在還多了個造謠有追蹤器的王淺秋。

幕僚進一步說，本來以為只是花瓶的何庭歡，竟然也跟著學壞，把自己也變成網軍，在臉書上公然散布不實訊息。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，何庭歡本人的發言都是公開受訪，並沒有透過粉絲頁做任何公開發言；何庭歡本人的粉絲頁是「何庭歡」，「何庭歡fans club」並非何庭歡經營，她也不知道經營者是誰。

何庭歡說，「何庭歡fans club」說明欄已經清楚寫明，「整理何庭歡的相關新聞及視頻」，顏若芳發言人既不查證，也不看清楚說明嗎。

何庭歡表示，她想請問顏若芳發言人，罵完人之後就偷偷改貼文，就當沒事發生了嗎，她要求顏若芳正式對外澄清並向她道歉。（編輯：楊玫寧）1081206

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