蔡總統：需要洪慈庸一起保護台灣

（中央社記者趙麗妍台中8日電）總統蔡英文今天表示，洪慈庸對國家主權、國家安全的立場最堅定，「蔡英文需要洪慈庸一起保護台灣」，她對洪慈庸有信心，呼籲大家支持洪慈庸。

「總統蔡英文、立委洪慈庸競選連任大雅後援會成立大會」今天在大雅登場，蔡總統出席呼籲選民支持，民進黨籍立委管碧玲、交通部長林佳龍太太廖婉如等人出席力挺。

蔡總統表示，未來4年是關鍵的時候，因為中國的打壓越來越多，台灣人一定要堅定，有決心保護國家、主權，這件重要的事情可以信賴洪慈庸。

蔡總統指出，洪慈庸一直以來對國家主權、國家安全的立場最堅定，「蔡英文需要洪慈庸一起保護台灣」。呼籲大家一定要去投票，用選票告訴全世界，台灣人有決心保護自己的國家。

蔡總統說，洪慈庸是一個年輕的媽媽，早上5時30分就要出門，晚上10時才回到家，看到小朋友的機會很少，但洪慈庸知道自己對年輕世代、對國家、對社會的責任，洪慈庸必須挑起這個責任。

洪慈庸自責是不合格的媽媽，做完月子就立刻回歸立委，她沒幫女兒泡過牛奶、洗過澡，都是爸媽幫忙帶小孩。洪慈庸說，「我沒照顧我女兒沒關係，但我要照顧更多人，上一代拚下的民主自由，我們這一代有責任要守護好」。

蔡總統表示，她對洪慈庸很有信心，現在選情已經出現黃金交叉，洪慈庸已經領先了，呼籲選民支持，要維持洪慈庸領先的穩定態勢，一直到選舉的那一天。（編輯：陳俊碩）1081208