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韓國瑜籲支持者相挺 盼找回台灣希望

最新更新：2019/12/08 21:56
國民黨總統參選人韓國瑜（右3）8日晚間到桃園市八德區參加黨籍立委參選人陳學聖（右2）競選總部成立大會，韓國瑜呼籲選民支持國民黨，在明年總統大選後「找回台灣希望」。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年12月8日
國民黨總統參選人韓國瑜（右3）8日晚間到桃園市八德區參加黨籍立委參選人陳學聖（右2）競選總部成立大會，韓國瑜呼籲選民支持國民黨，在明年總統大選後「找回台灣希望」。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年12月8日

（中央社記者邱俊欽桃園8日電）選舉腳步近，中國國民黨總統參選人韓國瑜今晚參加桃園造勢活動，批評民主進步黨執政3年多來讓台灣人感到茫然，並呼籲選民支持國民黨，在明年的總統大選後「找回台灣希望」。

天氣冷颼颼，但全台選戰氣氛熱騰騰，韓國瑜今天分別在新北市、桃園市參加造勢活動；晚間前往桃園市八德區，參加黨籍立委參選人陳學聖的競選總部成立大會，受到大批支持者熱情歡迎，現場高喊「韓國瑜凍蒜」，場面熱烈。

韓國瑜向支持者表示，民進黨全面執政後，台灣人民連續幾年的感受是「苦、茫、翻、亂」4個字，民眾對未來失去信心、感到茫然，他預測如果未來民進黨再繼續執政，可以告訴大家，未來4年的4個字就是「慘慘慘慘」。

韓國瑜說，他參選以來到台灣各地奔走，看到各行各業的茫然，當他聽到很多人紅著眼眶說「我們在等一個人」時，讓他感受到對台灣的責任。

韓國瑜提到，台灣未來面臨的國際困境難以想像，反觀現在的台灣，打開電視大多是政論節目，幾乎沒有國際新聞，他憂心台灣被世界遺忘，「台灣若被阻隔，未來將非常悲慘」。

他呼籲選民支持桃園市的所有國民黨提名立委參選人，讓他們未來一起在國會打拚，一起推動讓年輕人與世界接軌，也讓幼童接觸雙語教育，一起邁向國際化。

韓國瑜最後與支持者合唱「中華民國頌」等歌曲，並且在熱鬧氣氛下結束造勢活動。（編輯：李亨山）1081208

國民黨總統參選人韓國瑜8日晚間前往桃園市八德區參加造勢活動，大批支持者到場力挺，熱情揮舞國旗、高喊「韓國瑜凍蒜」，氣氛熱烈。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年12月8日
國民黨總統參選人韓國瑜8日晚間前往桃園市八德區參加造勢活動，大批支持者到場力挺，熱情揮舞國旗、高喊「韓國瑜凍蒜」，氣氛熱烈。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年12月8日

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