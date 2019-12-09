女警遭指貌似怪阿姨 保六盼勿二度傷害

（中央社記者黃麗芸台北9日電）國民黨立委陳宜民涉推女警，國民黨副發言人黃心華說該女未著制服，貌似路人甲或怪阿姨。警政署保安警察第六總隊今晚表示，全案已進入司法程序調查，盼勿對女警造成二度傷害。

「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，國民黨立委及台北市議員6日再到外交部抗議，與員警數度發生推擠，造成國民黨立委陳玉珍、林奕華受傷送醫。另外，陳宜民涉強推及拍打某女警帽子，警政署日前表示，將依妨害公務罪函送。

事發後，陳宜民昨日稱會謙卑接受批評。黃心華今天指出，該女警未著制服，貌似路人甲或怪阿姨，且貼身拍攝，在現場混亂情況下，陳宜民因一時氣憤以肢體動作驅趕該不明女士的近身騷擾，陳宜民已公開抱歉。

對此，保六總隊晚間發布新聞稿指出，多名立委6日上午至外交部陳抗期間，陳宜民涉撥打現場執勤的便衣陳姓女警帽子，又在樓梯上強推陳姓女警，造成她身體搖晃且差點跌倒，由於全案已涉及妨害公務，已檢附蒐證相關證據，交由台北市警察局中正第一分局偵辦。

對於報載「怪阿姨」一說，保六總隊表示，希望不要再對陳姓女警造成二度傷害，全案已進入司法程序，相信證據會說話，靜待司法公正調查。（編輯：戴光育）1081209