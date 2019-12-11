挺韓罷韓遊行同登場 Wecare高雄籲和平非暴力

（中央社記者程啟峰高雄11日電）高雄罷韓及挺韓遊行21日將同時登場，警方嚴陣以待防範雙方「擦槍走火」，台灣基進及Wecare高雄今天紛呼籲參加「Wecare高雄大遊行」民眾攜手打造一場和平、非暴力的遊行。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋上午與高市前金區三川里長莊晉勳在三川里辦公室舉行記者會，公布遊行教戰守則，籲請參加遊行民眾遵守，一起用行動守護高雄，打造和平、非暴力的「Wecare高雄大遊行」。

張博洋呼籲，參加罷韓遊行的民眾當天要遵守「不挑釁、不反擊、不攻擊，不報復，不理會」五大守則一起守護高雄，讓高雄有個快快樂樂、和平理性的遊行，遇到任何糾紛務要交由遊行大會糾察人員及警方處理，盡量容忍千萬不要自行解決，避免捲入。

張博洋進一步表示，遊行當天嚴禁民眾攜帶任何武器，以及雨傘等可以用來當作武器的物品，也不容任何形式的暴力發生。隨後由莊晉勳陪同深入三川里巷弄，挨家挨戶發放「光復高雄」貼紙。

Wecare高雄發起人尹立隨後也以錄影自拍透過社群網路表達遊行和平、非暴力立場。

尹立指出，Wecare高雄去年在高雄辦遊行，訴諸和平、理性並以歡樂方式進行，今年依法申請21日舉辦遊行在先，但韓陣營卻執意要在同一天也在高雄辦挺韓遊行，並號召各地韓粉參加，製造對立，這樣的操弄令人遺憾。他表示，韓國瑜競選市長時「政治零分，經濟100分的初衷何在？」籲請韓國瑜「當家的不鬧事，不要再亂了」。

挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」由高雄市鼓山區神農路凹子底公園出發，沿明誠路、自由路，終點為左營區自由路微笑公園，全程約3.1公里。罷韓的「Wecare高雄大遊行」起點則是高雄市文化中心，沿五福路至駁二藝術特區終點，全長約4.5公里。雙方路線分隔南北，沒有交叉重疊，路線最近相距約3.8公里。

高雄市警察局指出，為維護兩場遊行秩序及交通順暢，已規劃相關維安計畫並研擬可能突發的事故處置腹案，同時妥適調集警力支援遊行路線，並加強相關交通疏導與維安，防範挑釁、衝突及暴力發生。為避免雙方支持者在捷運車站、火車站狹路相逢「擦槍走火」，警方也將在各車站加派警力戒備。（編輯：黃世雅）1081211