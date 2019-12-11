蔡壁如：拚2020為柯文哲搶2024總統入門票

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）台灣民眾黨發起人蔡壁如今天表示，台北市長柯文哲對於是否參選2024總統曾說「屆時若身體健康沒問題，是一定要出來的」，民眾黨這次全力拚戰，為柯文哲爭取2024入門票。

蔡壁如今天率領民眾黨不分區5名立委提名人黃瀞瑩、楊博宇、陳琬惠、詹翔欽、傅郁揚以及民眾黨苗栗立委參選人朱哲成，走訪苗栗大湖、公館拜訪在地青農，接受媒體聯訪時，針對台北市長、民眾黨主席柯文哲是否參選2024總統作出回應。

蔡壁如指出，她跟柯文哲討論這個問題，柯文哲說「如果到時候身體好、健康沒有問題的話，當然是一定要出來的」。

蔡壁如說，2024確實太遠，但那是一個目標，柯文哲現在有在練騎腳踏車，等選後，明年228他又要挑戰一日雙塔；她也坦言，如果2020選得不好，可能2024很難往前進一步，因此，目前民眾黨這次力拚國會席次，在為柯文哲努力爭取2024的入門票。

選戰進入倒數1個月，蔡壁如透露接下來選戰策略，將由她帶領台灣民眾黨不分區立委提名人及各縣市俱樂部後援會及志工、義工、大旗隊等，展開「台灣大眾走」，預計18日政黨抽籤代表號碼出爐後啟動，從台灣東部出發，自花蓮、台東、屏東等地由南往北，預計明年1月10日回到台北，希望拿下不分區席次「越多越好」。

蔡壁如等人上午陸續前往苗栗大湖、公館，參觀在地青農黃文詣的柑橘園、郭秩鈞的馬郭芋頭園，聽取返鄉青農二代接班感想，並實際體驗採收柳丁和芋頭。

蔡壁如說，民眾黨將加強與社區接軌，了解地方農業特色及目前面臨問題，苗栗是首發起點，在這裡看見台灣年輕人的創新活力，也發現台灣農業真是生命力無窮。（編輯：李錫璋）1081211