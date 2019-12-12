民眾黨競選歌 柯文哲：台灣當機要重開機

台灣民眾黨主席柯文哲（前右3）12日晚間帶領不分區立委被提名人錄製競選歌曲，雖然只有唱最開始幾句，柯文哲就頻頻NG重來，他笑說，改成卡拉OK會比較好唱。中央社記者王鴻國攝 108年12月12日

（中央社記者王鴻國新北12日電）民眾黨主席柯文哲今天晚間和蔡壁如等不分區立委被提名人錄製競選歌曲Restart。雖然只有唱最開始的幾句就頻頻NG重來。他說，台灣當機了，要重開機。

柯文哲等人晚間到林口某間錄音工作室中錄製競選歌曲，蔡壁如表示，民眾黨的精神就如同歌詞般「…希望重新啟動這時代，擦掉眼中的霧霾，曙光正在照亮黑暗，還大地純淨色彩」。

柯文哲的部分僅有前幾句「喔喔喔…」和部分副歌，但卻已是頻頻NG重來，由於試唱時，小小錄音間擠進許多媒體及不分區立委被提名人，柯文哲一直喊說「室內一氧化碳濃度超標了，快昏倒了」及「歌如果改卡啦OK會比較好唱，也會努力練習」。

柯文哲接受媒體聯訪時表示，民眾黨的不分區立委被提名人比其他政黨要好多了，還有做歌做曲的人才，至於歌名是 Restart，柯文哲說，台灣都當機了，不重開機的話，要怎麼辦。

至於媒體詢及是否參選2024，由柯文哲來帶領台灣重開機，他笑說，2020還沒選完，還說到2024，太遠了。至於被形容他是民眾黨救選情的「葉克膜」，柯文哲笑說，這和葉克膜有什麼關係。（編輯：方沛清）1081212