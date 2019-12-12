陳吉仲：韓國瑜拿農民當選舉祭品必遭唾棄

（中央社記者楊淑閔台北12日電）農委會主委陳吉仲今晚在臉書發文說，國民黨總統參選人韓國瑜今天繼續散布花生產銷錯誤資訊，奉勸韓國瑜政治要怎麼競爭沒關係，但拿農民當選舉祭品者，最後一定會被農民唾棄。

針對雲林花生之亂，陳吉仲今晚以「嚴厲譴責韓國瑜市長造謠影響花生價格傷害農民」為題，發布文稿、影片譴責韓國瑜。

陳吉仲指出，今天韓國瑜到雲林不但配合特定人士繼續散布花生產銷的錯誤資訊，還批評農委會是花錢部，「雖然韓市長可能只是在發揮他信口開河的本色，但說的話傷害到農民，我們完全無法接受，而且要嚴厲譴責」。

陳吉仲並說，近日的雲林花生之亂，就是有人故意把明年的關稅配額權利金當成進口成本，散布錯誤消息，才導致產地價格下跌；而農委會協調農民團體進場，以每台斤新台幣40元收購，就是為了穩住產地價格，確保農民收入。

他還說，「沒想到韓市長對農業如此不專業」，把從2002年加入世界貿易組織（WTO）至今每年都一樣的5235公噸關稅配額，拿來繼續造謠影響花生價格，這對花生價格好不容易回穩的農民，無疑又是一次沉重的打擊。

他並舉例，「今年初高雄芭樂價低，有農民出來痛批是因為很多人誤信高雄市長韓國瑜簽MOU發大財的空頭支票，才導致包粒太多量增價跌，結果農委會緊急介入，才確保價格；此外，台南市議員謝龍介製造文旦之亂，引起農民恐慌，後來也是農委會宣布收購800萬斤大果，才讓今年的文旦價格維持在不錯的水準」。

陳吉仲指出，眾所周知這次的花生之亂起因，就是產地有惡勢力在故意放話打壓價格，甚至抵制農委會保障農民收入的收購政策。韓市長不但不幫農民爭取權益，還公開散布一樣的謠言，「我要非常嚴肅地質問韓市長，到底是站在農民這邊，還是站在惡勢力那邊？」

他說，「奉勸韓市長，政治上要怎麼競爭都沒關係，但千萬不能影響到農民權益，拿農民當選舉祭品的人，最後一定會被農民唾棄」。（編輯：張芷瑄）1081212