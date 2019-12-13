台美日合辦GCTF 2020年聚焦執法合作網路自由

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）外交部今天表示，今年「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會日前在美國華府舉行，台美日三方討論明年優先合作議題，規劃針對海洋廢棄物處理、執法合作、網路自由等議題舉辦訓練計畫。

外交部發布新聞稿表示，今年GCTF聯合委員會6日在美國華府舉行，台灣由外交部北美司司長姚金祥率團與會，法務部調查局、衛福部疾病管制署也派員出席；駐美代表高碩泰在開幕式中致詞。

美方由國務院亞太局副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）、台灣協調處處長藍鶯（Ingrid Larson）、美國在台協會副處長谷立言（Raymond Greene）及各相關單位代表出席。日方則由日本台灣交流協會台北事務所副代表西海茂洋率團與會。

外交部表示，台美日三方在會中回顧今年GCTF活動成果，並討論明年優先合作議題，以及如何進一步擴展GCTF，邀請更多理念相近國家參與，針對共同關切的議題協助區域國家能力建構。

外交部指出，明年規劃針對運用循環經濟模式處理海洋廢棄物、公共衛生、執法合作、網路自由、數位經濟等議題舉辦訓練計畫。

台美自2015年成立GCTF，日本於今天開始加入共同主辦方。

外交部表示，自2015年以來，在GCTF架構下，已針對公共衛生、執法合作、婦女賦權、能源安全、資訊安全、人道援助與災害防救（HA/DR）及媒體識讀等議題舉辦22場國際研習營，總計邀請全球38個國家、逾450位政府官員及專家與會受訓。外交部將持續透過GCTF與美國、日本及其他理念相近國家深化在全球事務上的實質合作。（編輯：楊凱翔）1081213