更多編輯台推薦新聞：
一夜創造上千房 舊金山奧克蘭市擬讓遊民住遊輪
國際

一夜創造上千房 舊金山奧克蘭市擬讓遊民住遊輪

巴紐國會認可公投結果前 布干維爾正值關鍵時刻
國際

巴紐國會認可公投結果前 布干維爾正值關鍵時刻

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台美日合辦GCTF 2020年聚焦執法合作網路自由

最新更新：2019/12/13 16:59

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）外交部今天表示，今年「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會日前在美國華府舉行，台美日三方討論明年優先合作議題，規劃針對海洋廢棄物處理、執法合作、網路自由等議題舉辦訓練計畫。

外交部發布新聞稿表示，今年GCTF聯合委員會6日在美國華府舉行，台灣由外交部北美司司長姚金祥率團與會，法務部調查局、衛福部疾病管制署也派員出席；駐美代表高碩泰在開幕式中致詞。

美方由國務院亞太局副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）、台灣協調處處長藍鶯（Ingrid Larson）、美國在台協會副處長谷立言（Raymond Greene）及各相關單位代表出席。日方則由日本台灣交流協會台北事務所副代表西海茂洋率團與會。

外交部表示，台美日三方在會中回顧今年GCTF活動成果，並討論明年優先合作議題，以及如何進一步擴展GCTF，邀請更多理念相近國家參與，針對共同關切的議題協助區域國家能力建構。

外交部指出，明年規劃針對運用循環經濟模式處理海洋廢棄物、公共衛生、執法合作、網路自由、數位經濟等議題舉辦訓練計畫。

台美自2015年成立GCTF，日本於今天開始加入共同主辦方。

外交部表示，自2015年以來，在GCTF架構下，已針對公共衛生、執法合作、婦女賦權、能源安全、資訊安全、人道援助與災害防救（HA/DR）及媒體識讀等議題舉辦22場國際研習營，總計邀請全球38個國家、逾450位政府官員及專家與會受訓。外交部將持續透過GCTF與美國、日本及其他理念相近國家深化在全球事務上的實質合作。（編輯：楊凱翔）1081213

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報