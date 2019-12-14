炸彈客事件 蔡總統籲理性冷靜共同維護社會安全

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄14日電）炸彈客於國民黨台南區黨部放置炸彈事件受到關注。總統蔡英文感謝警察緝凶的辛苦，籲此事勿造成人心不穩，盼冷靜、理性面對，共同維持社會穩定讓選舉順利進行。

蔡總統今天偕副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁等人南下高雄召開政策說明會，她於會後接受媒體聯訪，針對炸彈客事件表達看法。

蔡總統指出，整體而言維安機關和同仁都有警覺，尤其在大選最後階段，警政和司法單位投入最大的能量要維持社會穩定，盼勿因為這些事件而造成人心不穩。

她說，台灣是民主國家，治安機關在維持社會的穩定，感謝警察同仁辛苦，並呼籲在選舉最後階段，大家冷靜、理性的態度面對，未來20幾天，共同維持社會穩定讓選舉順利進行。

有關遠航停飛，時代力量立委黃國昌質疑有人在包庇。蔡總統表示，如果在沒有證據的情況下，她認為「大可不必含沙射影，如果有什麼事證，我們是民主社會、法治國家，司法機關會解決處理」。

至於遠航是否復飛，蔡總統表示，交通部會做最好的判斷；她說「最重要的考慮就是飛航安全的問題」，交通部會做最好的準備和配置讓大選期間、新年期間可以有良善的處理。

民進黨「寫給台灣一封信」競選影片高雄版主打「台灣對不起」的文宣被國民黨陣營指是「民進黨對不起高雄人」一事，媒體詢問蔡總統是否覺得立委管碧玲的說法被扭曲了？

蔡總統表示，此問題應該由也出席記者會的管碧玲來答覆，不過總統仍表達了她的看法。

蔡總統說，愛惜台灣、疼惜高雄的人都會格外關心高雄現在發生的事情，高雄不論誰執政，她都希望有更好的發展，市民能夠得到最好的照顧，至於政治的語言或者扭曲的說法，蔡總統說「我覺得沒有那個必要」。

「英德配」於選前之夜申請到凱道的造勢活動，被視為是勝選的指標之一。蔡總統表示，「那不是總統說了算」，此事是依照台北市的相關規定進行申請。（編輯：陳俊碩）1081214