立院停會前最後一次院會 將處理毒品條例等11案

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北15日電）選戰進入白熱化倒數階段，立法院將於12月18日至12月30日停會，而17日為停會前的最後一次院會，當天預計處理商業事件審理法草案、毒品危害防制條例部分條文修正草案等11案。

至於外界關心的反滲透法草案，民進黨團日前已表示，將於12月31日開院會進行處理，預料將上演表決戰；而且，總統蔡英文12日14日出席一場選舉造勢活動時，針對支持者憂心紅色滲透，總統表示，立法院12月31日反滲透法草案一定會通過，國家一定更安全。

離明年1月11日的總統及立委大選，只剩20幾天，各陣營總統候選人、立委參選人近期積極掃街拜票或成立後援會、舉行造勢晚會或音樂會等，尋求選民認同與支持。

鑑於立法院各屆為立委選舉或總統選舉，因參加選舉或助選活動，經院會同意停止召開會議一段時間，已為議事成例等情形，民進黨立法院黨團日前提案，12月18日起至12月30日止停開院會及委員會；此案經立法院會於12月10日表決通過。

而在停會前，12月17日的立法院會預計處理11案，包括監獄行刑法修正草案、商業事件審理法草案、智慧財產法院組織法修正草案、刑事訴訟法部分條文修正草案、毒品危害防制條例部分條文修正草案等。

其中，商業事件審理法草案的重點，包括將設專責法院、引進專家證人制度、採行調解前置程序等，並規定罰則，處理重大民事商業事件。至於毒品危害防制條例部分條文修正草案部分，則是要增訂擴大沒收機制，斬斷毒販金流，以及調整罰金刑、販毒給未成年人與孕婦要加重處罰等條文。

此外，立法院會期每年兩次，自行集會，每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，立法院會則是每週二、五舉行，而12月31日是週二，所以還有一次召開院會的機會，當天預計處理反滲透法草案等。

至於是否要在選後召開臨時會，仍要視各議案及總預算等處理狀況，也需經由朝野黨團協商討論後，才會有明確結果。（編輯：蘇志宗）1081215