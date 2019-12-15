挺罷韓大遊行同日登場 綠委以個人身份參加

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北15日電）「Wecare高雄」等公民社團發起1221罷韓遊行，國民黨陣營也申請同天舉辦挺韓遊行，引發衝突疑慮。公民團體強調「堅定舉辦」，總統蔡英文陣營今天指出，尊重民間自主活動，呼籲韓營不要橫生枝節。

民進黨立委許智傑、賴瑞隆、趙天麟等人都表示會參加，賴瑞隆說以個人身分參加、許智傑也說不穿背心。賴瑞隆說，公民團體已籌辦非常長的時間，韓國瑜還是決定讓兩個遊行同一天進行，韓國瑜必須要負起相當大的政治責任，確保雙邊遊行民眾的安全。

趙天麟日前出席政論節目表達基層對於國民黨總統候選人韓國瑜陣營規劃同一天舉辦「撥亂反正1221挺韓大遊行」有疑慮，擔心可能製造緊張衝突橫生枝節。

「Wecare高雄」發起人尹立昨天說「堅定舉辦」會加強糾察，並請警力協助維持秩序。

針對罷韓遊行，總統蔡英文競選連任操盤手林錫耀表示，尊重各公民團體共同的決定，並予以協助配合。

蔡英文競選連任高雄市競選總部主委管碧玲受訪指出，這完全是民間自主的活動，「我們尊重」，至於有委員有一些表達，也只是反映基層某部分的聲音，完全不涉及活動辦或不辦的干涉，「我們呼籲韓營對高雄要有責任感，不要橫生枝節。」

趙天麟受訪指出，遊行主辦單位確定12月21日照常舉行，身為遊行路線選區的立委，他的團隊會在沿途設置加油站為大家加油，他跟家人會一起全程參與，也歡迎大家一起為高雄走出來。

趙天麟強調，民主萬歲，讓大家手中的神聖選票發出響亮的聲音，「台灣要贏，高雄更要用大贏，發出對韓市長的不平之鳴」。

賴瑞隆說，會用個人身分參與遊行，這是所有高雄市民表達意見的重要機會，一位市長當選不到3個月就落跑參選另一個職務，高雄市民覺得被欺騙，這也是給政治人物警惕 ，不要完全不在乎人民的託付。

賴瑞隆也提到，公民團體籌辦這個活動，已籌辦非常長的時間，韓國瑜還是決定讓兩個遊行同一天進行，韓國瑜必須要負起相當大的政治責任，確保雙邊遊行民眾的安全。他也呼籲，高雄市政府與警察局務必加強確保安全，不讓任何意外發生，民調落後的那方可能會做一些事、製造一些機會，高雄市政府與警局有責任、義務確保活動安全。

許智傑說，支持民間活動，會單純參加，不穿競選背心，讓活動單純化；韓營選擇同一天辦活動是不智的選擇，呼籲韓粉用和平非暴力的角度，避免造成憾事。（編輯：蘇龍麒）1081215