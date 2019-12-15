1221高雄大遊行 藍營估挺韓20萬人上街

挺韓大遊行將於21日在高雄市登場，韓陣營幕僚15日表示，目前保守估計，當天會有20萬人到場共襄盛舉。圖為韓國瑜（中）11月16日晚間現身黨籍新北市立委土城造勢活動現場。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北15日電）挺韓大遊行將於21日在高雄市登場，國民黨總統候選人韓國瑜陣營幕僚今天表示，目前保守估計，當天會有20萬人到場共襄盛舉，整個遊行將以韓國瑜在高雄所做的政策為主軸，破除「落跑市長、沒有政績」的抹黑。

由韓國瑜陣營舉辦的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」將在21日登場。韓國瑜日前也親自在記者會上公布挺韓大遊行5字箴言，呼籲參加遊行民眾「衝」不要衝動、「脫」不要脫隊、「炮」不放炮竹、「概」遊行民眾一概穿紅、白、藍顏色的衣服、「送」有糾紛衝突錄影存證送警方處理。

韓陣營幕僚指出，由於韓國瑜不斷遭抹黑是落跑市長、在高雄沒有政績，當天遊行將以韓國瑜在高雄已經做的政策為主軸進行宣傳，破除韓國瑜在高雄沒有政績的抹黑。

幕僚表示，遊行不採取動員的方式，而是委請國民黨高雄市黨部等黨務系統，以及透過各民代、文宣等管道進行宣傳，目前保守預估，當天會有20萬人共襄盛舉。詳細遊行節目及細節都還在規劃中，會在最快的時間召開記者會對外說明。

國民黨文傳會主委程美華指出，挺韓大遊行是國民黨在選前的第一場大型造勢，29日將在台中舉辦大型造勢，1月4日選前黃金週則是回到9月造勢的二重疏洪道，而選前之夜目前是安排在高雄市的夢時代。至於台北是否也會同時舉辦選前之夜，還要看能否尋覓到適合的地點，目前正委請台北市黨部處理。

黨務人士指出，最近不管是總統還是立委選情，看起來比前陣子有往上走。過去韓國瑜的造勢氣氛都十分熱烈，而大遊行也希望要繼續延續這樣熱絡的氣勢，所以才未以動員的方式，而是讓支持者自發性的前來，持續炒熱選情。

地方人士則指出，原先黨中央評估高雄市是艱困選區，但隨著韓國瑜幾次在請聽之旅中回防高雄，連帶讓立委選情升溫，有部分選區民調有所上升，對於挺韓大遊行是否能再度拉起國民黨在高雄市的選情，地方黨部也是樂觀期待。

「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」21日下午1時11分由高雄市神農路凹子底公園出發，沿明誠路、自由路，終點為左營區微笑公園，全程約3.1公里。現場將販賣韓國瑜募款小物，包括帽子、衣服及毛巾等。1081215