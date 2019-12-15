基層憂罷韓遊行衝突 尹立堅定舉辦：加強糾察

「Wecare高雄」等公民社團發起1221罷韓遊行，15日持續在岡山文賢市場發放「光復高雄」宣傳貼紙，民眾排隊索取。（台灣基進提供）中央社記者王淑芬傳真 108年12月15日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）「Wecare高雄」等公民社團發起1221罷韓遊行，國民黨陣營也申請同天舉辦挺韓遊行，引發衝突疑慮，「Wecare高雄」發起人尹立說「堅定舉辦」會加強糾察，並請警力協助維持秩序。

「Wecare高雄」等公民社團發起「1221Wecare台灣大遊行」，為鼓勵更多民眾參與遊行，尹立等人利用假日密集在市集發送「光復高雄」貼紙，呼籲民眾1221上街頭支持罷韓，今天一早在岡山文賢市場也吸引很多人索取貼紙。

民進黨立委趙天麟出席政論節目表達基層對於國民黨總統候選人韓國瑜陣營規劃同一天舉辦「撥亂反正1221挺韓大遊行」有疑慮，擔心可能製造緊張衝突橫生枝節。

趙天麟告訴中央社記者，韓國瑜面對罷韓未謙卑反省卻反其道而行，還在同一天號召挺韓遊行，他質疑「這不是當家鬧事，什麼才是？」他表示，Wecare遊行確定舉行，自己及團隊會在沿途設加油站為大家加油並與家人全程參與。

尹立感謝基層對活動的關心和善意提醒，他說，會堅定舉辦1221活動，聲明遊行是罷免韓國瑜，盼外界體諒高雄人不滿韓國瑜欺騙及要罷韓的心情，盼大家轉化為支持的力量。

公民割草行動李醫師指出，目前仍以準備參加活動為目標，持續宣傳並發送罷韓貼紙，鼓勵民眾參加。台灣基進新聞輿情部副主任張博洋指出，面對網傳要製造衝突干擾的假消息呼籲不必害怕，他們「堅定做對的事」。活動單位今天繼續在高雄火車站、旗山老街及鼓山輪渡站等地發送「光復高雄」貼紙。

「撥亂反正1221挺韓大遊行」21日下午1時11分由高雄市凹子底森林公園集合出發。罷韓的「1221Wecare台灣大遊行」於21日下午1時在高雄市文化中心集結沿五福路到駁二特區。（編輯：黃世雅）1081215