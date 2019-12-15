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賴清德偕蘇貞昌鄭文燦 籲支持第1名立委吳秉叡

最新更新：2019/12/15 21:31

（中央社記者王鴻國新北15日電）民進黨副總統候選人賴清德及行政院長蘇貞昌今天出席立委參選人吳秉叡北新莊競選總部成立大會，賴清德呼籲鄉親支持「英德配」及立法院表現第1名的吳秉叡連任。

吳秉叡北新莊競總今天下午成立，賴清德、蘇貞昌與桃園市長鄭文燦都出席力挺吳秉叡，一起為吳秉叡問政表現背書。

鄭文燦表示，當初在處理A7合宜宅廢水排放問題時，吳秉叡就是最積極處理的委員，所以從處理事情的態度就知道，吳秉叡是一個肯做事情又會做事的立委，希望新莊民眾繼續支持吳秉叡。

蘇貞昌表示，立法委員主要工作是立法，而吳秉叡就是法律專業，且吳秉叡個性很認真，遇到對的事一定盡全力完成，包括爭取增設機場捷運隔音牆解決噪音問題，也爭取國道五股交流道銜接工程工期縮短，呼籲鄉親支持認真做事、會做事的吳秉叡。

賴清德表示，希望鄉親支持立法院表現第1名的立委吳秉叡，吳秉叡質詢遍及各個面向，也充分表現出法律專業，所以2020除了「英德配」要贏得勝利外，也要把優秀的吳秉叡繼續送進國會。

吳秉叡強調，自己不管是地方選民服務或中央問政表現都盡心盡力，也期待能在鄉親心中留下不錯成績，更期許民眾明年選舉能把手上3張選票投給民進黨，讓民進黨繼續守護台灣。（編輯：洪學廣/李亨山）1081215

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