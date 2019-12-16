民進黨：中國不存在政治歸政治 經濟歸經濟

（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨副秘書長林飛帆今天說，在中國「政治歸政治，經濟歸經濟」是一個不存在的東西，波特王事件問題根本是中國政府大規模政治審查與威權介入，如果韓國瑜看不到背後政治打壓，那韓國瑜的表態是非常廉價、不負責任。

YouTuber波特王日前與總統蔡英文拍片遭中方打壓，國民黨總統候選人韓國瑜昨天表示，這是不對的，並表示抗議，支持波特王。韓國瑜認為兩岸之間的互動，大家和平交流、交往，「政治歸政治，經濟歸經濟」。

林飛帆、民進黨發言人戴瑋姍、民進黨新北市立委參選人蔡沐霖下午共同召開記者會。

蔡沐霖指出，在他的選區永和有很多在地、年輕文創工作者，都覺得憤怒，所謂政治歸政治是百分之百的謊言。

蔡沐霖說，藝人張惠妹、張懸、周子瑜等被打壓，此外，85度C、赤燭遊戲、一芳水果茶等案例，都有中共打壓，韓國瑜的談話是「內行人故意講外行話」；民主歸民主，極權歸極權，言論自由已經是台灣人的DNA，明年大家要用手上選票，選擇自己要的生活方式並築起護國保台的保護網。

戴瑋姍指出，「中共憑什麼做思想審查？憑什麼不准台灣人與自己的總統拍片？憑什麼主張台灣是中國的一部分？又憑什麼政治霸凌台灣？」韓國瑜在聲援波特王事件，應該回應這四點問題。

戴瑋姍說，波特王對民主自由的堅持，民進黨感到非常驕傲且不捨，沒有人需要為自己的認同道歉；這事件也顯現出中國箝制人民的可怕，「這才是韓國瑜口中，國家機器的介入」。

林飛帆指出，中國經濟、宗教、文化、影視，甚至飲食各領域都要回歸政治目的，從過去不斷發生的案例，一直到這次波特王事件再次印證，在中國「政治歸政治，經濟歸經濟」是一個不存在的東西。

林飛帆說，問題根源不是一間單一廠商，中國政府大規模的政治審查與威權介入才是問題的根本，韓國瑜的說法，大家都會有所評價，如果看不到背後的政治打壓，那麼這樣的表態是非常廉價、不負責任。

另外，民進黨日前發布競選影片「給台灣的一封信」，影片中一句 「高雄人對不起台灣，是普遍的心情…」引起撻伐。韓國瑜國政顧問團顧問黃士修舉辦「第一屆向民進黨道歉大賽」。

戴瑋姍說，民進黨唯一遺憾的是，去年地方選舉沒有成功阻擋信口開河的韓國瑜當選市長。

林飛帆重申，高雄人沒必要向誰道歉，很多人刻意扭曲影片的說法，甚至在網路上散播經過變造扭曲的影片標題，民進黨會蒐證造謠消息從何而來，思考進一步法律行動。（編輯：紀淑芳）1081216