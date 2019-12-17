韓國瑜質疑廖燦昌任一銀董事長 蘇貞昌：用人唯才

（中央社記者王承中台北17日電）國民黨總統候選人韓國瑜日前質疑前合庫董事長廖燦昌因慶富案下台，為何又可成為第一銀行董事長。行政院長蘇貞昌今天表示，用人唯才，是否適才適所，是他用人唯一的考量。

韓國瑜日前表示，廖燦昌因慶富案下台，為何搖身一變又可成為第一銀行董事長，質疑民進黨執政下，只要有關係、是民進黨支持者，做什麼錯事都沒關係。

蘇貞昌上午出席漢翔與美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）進行策略聯盟合作協議書簽署典禮前，接受媒體聯訪表示，慶富案是馬政府執政時候發生的重大弊案，應該依法嚴辦，但用人唯才、是不是適才適所，是他用人唯一的考量，不必把馬政府的弊案牽拖到現在的某人或某個職位上。

媒體詢問，因為年金改革設定退伍軍人到國營事業任職的薪資上限只有新台幣3萬多元，造成許多空軍退役的專業技師不願到漢翔工作，造成人力短缺。

蘇貞昌指出，改革是必要的，但如果因為改革產生連帶影響，政府各單位就有必要進行盤整。他說，留住人才是國家最重要要做的事，想辦法不讓人力短缺的情況發生。（編輯：謝佳珍）1081217