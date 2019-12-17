邱毅爆藍喬不分區時在郭家 郭台銘：我沒那能力

（中央社記者范正祥、葉素萍台北17日電）前立委邱毅說，國民黨決定不分區名單的中常會當天，他人就在郭台銘家中。媒體今天問到鴻海集團創辦人郭台銘是否有幫邱毅「喬」不分區，郭台銘說，「我沒有這個能力」。

郭台銘出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動，稱許身障朋友自力更生、自立自強，他並親身體驗擦車的工作，也在會後接受媒體聯訪回應時事。

對於曾列國民黨不分區名單，又主動退出改列新黨不分區第一位的邱毅說，國民黨決定不分區名單的中常會當天，他人就在郭台銘家中。

郭台銘辦公室指出，郭台銘從未參與國民黨不分區提名，也未與邱毅討論任何推薦其他黨之事，此為邱毅單方面的說法，選舉期間，請政治人物發言自重，勿以訛傳訛。

郭台銘今天被媒體問到「是否有和邱毅接觸」時指出，很多年前，邱毅擔任立委時有接觸過。

他說，邱毅在被提名那天有來和他吃飯，希望將來工作能夠協助他，「我也是聽聽他怎麼說，我也不了解他是被國民黨提名，後來被拿掉。」媒體追問是否有幫邱毅「喬」不分區，郭台銘說，「我沒有這個能力」。

媒體提問，在體驗擦車工作時，是不是也想到如何在政治上幫助國民黨擦亮招牌。對此，郭台銘立刻以陽光基金會汽車美容中心身障朋友奮發向上的精神為例強調，自立自強這是很淺顯、很簡單的道理，「國民黨自己不自立自強怎麼辦？」

媒體再問，未來是不是會幫助國民黨改造。郭台銘回應時提及，他最近看到一句話，也常講這句話，這句話大概是這樣，一個雞蛋從外部打破就是一個雞蛋，雞蛋要是從裡面打破就會重生。他說，「今天的國民黨一定要置之死地而後生」。

至於前立法院長王金平昨天透露，10幾天前郭台銘要去美國當天曾致電給他，問他要不要選國民黨主席。對此，郭台銘說明，他出國前和王金平通電話，王金平問到，國民黨選後可能會有危機，於是他就對王金平說，「你出來選啊，你現在總統不選了，出來選國民黨主席也很好啊」，王金平笑一聲說，「實在興趣不大」。

媒體追問，郭台銘自己有沒有興趣參選國民黨主席。對此，郭台銘笑稱，「我沒有講我有興趣，因為我現在不是國民黨員。」

被問到自己是否會回國民黨，郭台銘告訴媒體，「現在這個問題明年1月11日以後再問好不好。」

媒體聯訪時，也問到民進黨籍的台北市內湖、南港選區立委參選人高嘉瑜今天在臉書上貼出與郭台銘的合照一事。對此，郭台銘表示，當天高嘉瑜到家裡送書給他，她談及很多理念，與他的理念契合。高嘉瑜是經由台北市長柯文哲介紹認識。

由於高嘉瑜與同選區國民黨立委李彥秀競爭激烈，被問到會不會對李彥秀選情造成影響，郭台銘希望外界不要拿現在套到過去。他說，當時沒有考慮到這些問題，只是因為柯文哲介紹認識，高嘉瑜前來送書，她還提及「快要被民進黨開除了」。

郭台銘受訪時也提及對政情看法。他說，自己以前就講過，台灣不能變成綠油油的一片，尤其在國會不能一黨獨大；明年選後，國會政黨席次可能變成一大、一中、三小的情況，不管怎麼樣，絕對不能讓一大在國會席次過半，造成權力傲慢。

郭台銘說，台灣本來就是多元文化的社會，要有多元力量、多元言論進入國會，如果一黨獨大，所有政策只有一言堂，這對台灣社會絕對不是好的現象。

此外，邱毅今天透過臉書貼文指出，看了波特王「大撩蔡英文，蔡英文喜不自勝」的視頻，實在噁心想吐；邱毅說，蔡英文都63歲了，竟然表現出芳心暗喜、小鹿亂撞的喜悅，他真受不了。

民進黨婦女部主任蔡宛芬今天說，前立委邱毅指波特王撩一個60幾歲的女人，很噁心，邱毅的言論是性別、年齡的雙重歧視，非常沙豬；民進黨發言人李晏榕反譏「不歧視女性就不會選舉嗎？」（編輯：蘇龍麒）1081217