唐鳳辦公室：韓國瑜若在高雄推廣開放政府願協助

（中央社記者顧荃台北17日電）國民黨總統候選人韓國瑜說要提高公民參與，對此政務委員唐鳳辦公室今天表示，若韓國瑜有意在高雄推動開放政府與國發會的提點子平台等作法，唐鳳很樂意提供相關協助。

自由時報報導，國民黨總統候選人韓國瑜昨天表示，未來行政院要設立數位科技委員會，並提高公民參與，凡是重大議題，超過3000人上網表達意見，就列為重大公共政策來探討。

對此，唐鳳機要秘書黃子維表示，總統蔡英文已宣示要成立數位發展相關部會，行政院副院長陳其邁也說明年起就會開始規劃組織調整，以加速數位轉型。相關討論政院早已在進行，並不是新的議題。

對於韓國瑜要提高公民參與，黃子維表示，目前國發會提點子平台的運作方式，是提議若有5000人附議，就會成案，交由政府相關單位回應。

黃子維指出，台南市政府去年已仿效中央政府，在各局處設立開放政府聯絡人，唐鳳也曾到台南分享相關經驗，如果韓國瑜願意在高雄仿效台南的作法，推動開放政府與國發會的提點子平台等作法，唐鳳也很樂意提供相關協助。

黃子維說，提點子平台的各項功能，是在2015年起陸續上線，相信國民黨副總統候選人張善政應該很清楚相關制度。

至於韓國瑜提到3000人表態就列為重大公共政策，黃子維表示，提點子平台的成案門檻，各界一直有不同意見，也有人認為目前5000人附議的門檻過於浮濫，應加以上調；對於各界的看法，都有在持續觀察與注意。（編輯：鄭雪文）1081217