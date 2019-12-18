吳敦義批總統衰尾 藍：發言重點是指執政不力

（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨主席吳敦義批總統蔡英文是「衰尾查某」，引發爭議。國民黨今天表示，吳敦義的發言重點是指蔡總統執政不力，若持續執政，會將台灣帶往「衰」的方向，盼外界釐清重點，切莫誤導。

吳敦義昨天出席國民黨總統候選人韓國瑜全國勞工後援會成立大會致詞時，批評蔡總統，稱蔡總統在治安、經濟等方面做得不好，台灣很久沒有分屍案，但蔡總統上任後就發生了，他更形容「蔡英文這衰尾查某」，這樣衰的人當總統，要讓她下台。

對此，國民黨上午發布新聞稿指出，吳敦義指蔡總統執政差的台語發言引發爭議，但檢視前後文可知，吳敦義發言重點在於抨擊蔡總統執政3年多來，治安、經濟表現不佳、施政不力，並認為蔡總統若持續執政，仍會將台灣帶往「衰」的方向，期盼外界釐清重點，切莫誤導。

國民黨指出，蔡總統若真正重視女性權益，就應該正視台灣女性同胞遭日本強逼為慰安婦，一輩子等不到日本道歉、賠償的悲慘史實，蔡總統長期不置一詞。

國民黨質疑，身為台灣首位女性總統，為何對台灣女性同胞深受迫害的慰安婦議題毫無回應？難道只因為對方是日本就不追究。

國民黨強調，政治人物對於女權議題應有同一標準，面對慰安婦議題閃閃躲躲，此時對吳敦義的發言卻深有所感，顯然是兩套標準，更令人質疑是意圖扭曲他人發言重點，甚至刻意挑起性別爭議，以牟取選舉利益，期盼全民認清。

國民黨也表示，執政的民進黨不要忘記曾經於選舉期間說過的「馬好衰尾道人」、「像查某人在花」、「吐口水給雞吃，雞也會死，哈哈哈真衰衰尾」等言論。（編輯：謝佳珍）1081218