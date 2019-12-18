吳敦義批總統衰尾 小燈泡媽：令人難過

中國國民黨主席吳敦義17日批評總統蔡英文是「衰尾查某」，小燈泡媽媽王婉諭（圖）18日在臉書發文表示，社會悲劇不該淪為攻擊對手武器，看到這種言論，她感到非常難過。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北18日電）中國國民黨主席吳敦義昨天批評總統蔡英文是「衰尾查某」。小燈泡媽媽王婉諭今天在臉書發文表示，社會悲劇不該淪為攻擊對手武器，看到這種言論，她感到非常難過。

吳敦義昨天出席國民黨總統候選人韓國瑜全國暨台北市勞工後援會成立大會，致詞時稱總統蔡英文在治安、經濟等方面做得不好，他說，台灣很久沒有分屍案，但蔡總統上任後就發生了，他更形容「蔡英文這衰尾查某」，這樣衰的人當總統，要讓她下台。

王婉諭指出，一起社會悲劇，可能代表一個家庭的破碎。政治是用來處理問題、解決問題，而不是淪為口水戰，甚至把社會悲劇拿來當作攻擊對手的武器，真的令人難過、遺憾。

她說，每每重大社會事件發生的時候，大家都會再次提起社會安全網的重要，「然後呢？就沒有然後了」。

王婉諭表示，2020大選將近，社會安全網問題，至今仍未看到各黨候選人提出政見。更令人遺憾的是，最大在野黨的黨主席，在面對社會安全網的時候，沒有提出政見，也沒有真切地面對問題，竟是透過這樣的評論來處理。

她提醒男性候選人加強性平教育，不要再讓「衰尾查某」、「沒生過小孩」、「錯把選舉當選美」、「因為女人拉票可以拉到客廳、拉到房間」、「武大郎潘金蓮」等歧視女性的言論在選戰中出現。政治回歸務實面，不要淪落到不歧視女性，就不知道怎麼選舉。（編輯：屈享平）1081218