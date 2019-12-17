遭吳敦義辱罵 蔡總統：無法接受對女性人身攻擊

國民黨主席吳敦義（左）17日出席國民黨總統候選人韓國瑜全國暨台北市勞工後援會成立大會，致詞時批評總統英文（右），總統在臉書回應表示，她不認為這樣的政治文化應該被接受。（中央社檔案照片）

（中央社台北17日電）總統蔡英文今天晚間在臉書上表示，國民黨主席吳敦義用不適格的語言攻擊她，她不認為這樣的政治文化應該被接受，也無法接受用這樣的語言針對女性做出人身攻擊。

吳敦義今天出席國民黨總統候選人韓國瑜全國暨台北市勞工後援會成立大會，致詞時批評蔡總統，稱蔡總統在治安、經濟等方面做得不好，他說，台灣很久沒有分屍案，但蔡總統上任後就發生了，他更形容「蔡英文這衰尾查某」，這樣衰的人當總統，要讓她下台。

蔡總統晚間在臉書以「國民黨又來了！」發文指出，「肥滋滋的母豬」、「成熟的女人像一碗湯」、「女人沒生過孩子不懂父母的心」、「女人拉票可以拉到客廳房間」，這些性別歧視的字句，很多人應該都還記得，她不認為這樣的政治文化應該被接受，也無法接受用這樣的語言針對女性做出人身攻擊。

吳敦義今天同樣也用了不適格的語言來攻擊她，蔡總統認為，「針對我的攻擊，我個人可以承受，但是台灣不能夠繼續容忍這樣的負面選舉文化。這羞辱的不是我個人，而是台灣民主的格調和人民的智慧。」（編輯：蘇龍麒/林淑媛）1081217