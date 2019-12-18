柯文哲跨海金門 為陳福海加油打氣

（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）台北市長柯文哲今天與前金門縣長、立委參選人陳福海相見歡。柯文哲表示，陳福海是好人，值得推荐；柯文哲提到，如有需要，北市府可以立即以遠距醫療方式支援金門。

柯文哲應國立金門大學邀請，下午在昇恆昌金湖飯店與學生分享「城市治理」。他利用午休空檔，來到陳福海位在塔后的競選總部，兩人共進午餐，交換意見。

身兼台灣民眾黨主席的柯文哲接受媒體訪問表示，陳福海擔任金門縣長時，台北市與金門縣就曾交流過，兩人是老朋友。民眾黨這次並未在金門推出人選，陳福海是好人，值得推荐，今天特別來為他加油打氣。

至於是否邀請陳福海入黨，柯文哲說，民眾黨是柔性政黨，不會強邀任何入黨，只要志同道合即可。

談到台北市與金門縣的合作交流，柯文哲說，台北市有市立聯合醫院，未來可以把北市醫院與馬祖的遠距醫療模式套用到金門；他說，X光、心電圖等影像透過傳輸與電話，很容易進行遠距醫療，如果金門有需求，北市府可以立即支援。

陳福海期盼兩縣市可以進一步合作電子支付系統，柯文哲也爽快回說，這也很容易推動。此外，陳海福感謝縣長任內，北市府協助處理金門縣垃圾焚化問題，為金門解燃眉之急；陳福海同時陪同柯文哲參觀金門醫院，請柯文哲協助「診斷」金門醫療缺失。

陳福海說，柯文哲是以好朋友心態來金門，北市有不少資源，未來自己如能當能當選立委，希望與北市府長期合作。柯文哲說，金門是旅遊勝地，陳福海希望柯文哲以後至少每半年來金門一次。

在今天「城市治理」講座中，金門大學師生和地方人士到場，現場幾乎座無虛席。柯文哲以2014年宣布投入台北市市長選舉的記者會照片開始，分享他的城市治理經驗和理念。（編輯：孫承武）1081218