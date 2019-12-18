2020總統大選 逾5000僑胞登記返台投票

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）距離2020總統大選只剩20多天，僑委會今天表示，這次僑胞申請登記返國投票人數為5328人，比起4年前、第14屆總統選舉的2420人，多了約一倍；這次准予登記人數共有5143人。

第15屆總統、副總統選舉將於2020年1月11日舉行。僑務委員會今天下午發布新聞稿表示，僑胞申請登記明年初返國投票人數比起第14屆總統選舉的2420人，多出約一倍；再加上保有戶籍的旅外僑民不需申請返國投票，因此返國參與投票僑民預計會超過登記的人數。

僑委會引述中選會資料表示，這次海外國民申請返國行使投票權情況踴躍，申請人數為5328人，准予登記人數為5143人，准予登記人數大部分分布在雙北地區；查核結果通知書已於12月11日前以掛號信寄交申請人或代收人。

僑委會指出，海外國民申請返國行使選舉權登記人數中，不符合申請規定的主因包含逾期申請、未曾在國內設籍滿6個月、具國內戶籍而重複申請等因素。另外，中選會官員表示，海外國民若戶籍已不在台灣，僅能行使總統副總統選舉權，沒有立委及政黨票。

關於申請返國行使投票權的海外僑胞人數中，僑委會表示，以旅居美加僑民為最大宗。依照過去經驗，實際領票人數約為准予登記人數的6成2。

此外，僑委會引用中選會資料顯示，過去5屆總統、副總統選舉，海外國民申請返國行使投票權的登記人數分別為第10屆（民國89年）8636人、第11屆（民國93年）為1萬1364人、第12屆（民國97年）為9132人、第13屆（民國101年）為4672人、第14屆（民國105年）為2420人。（編輯：郭萍英）1081218