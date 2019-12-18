高捷下架Wecare遊行影片 尹立批打壓

（中央社記者王淑芬高雄18日電）1221Wecare台灣大遊行活動單位在高捷月台託播影片遭下架，發起人尹立指出，影片沒有提到罷免沒有理由停播，他質疑市府是「背後黑手」。高市府說高捷為民營司，市府無法干涉。

「Wecare高雄」發起罷韓「1221Wecare台灣大遊行」，昨天起在高雄捷運車站的電視螢幕播放影片，但是才一天的時間，今天下午遭到下架，引起Wecare不滿並發布新聞稿譴責市府打壓。

尹立指出「市府打壓只會讓公民運動更堅定」。他強調，影片隻字未提罷免，沒有理由停播，真正的原因可想而知，高市府就是背後的黑手。

尹立說，作法猶如戒嚴白色恐怖；他還說尋求廣播電台託播也面臨業者有壓力等疑慮，擔心以後會被市府封殺業務等。尹立指韓陣營作法只是不斷突顯反民主的本質，呼籲民眾1221站出來，否則市長韓國瑜手段就會得逞。

高捷公司公共事務處長王柏雁告訴中央社記者，高捷沒有介入廣告託播的事，經了解才知是透過廣告公司託播影片。他說稍早也不了解有播放相關影片，是經媒體要求到捷運站拍攝畫面，查證才知道車站有播放影片；至於暫時停播一事，他指出，是廣告商回覆不了解媒體會如何評論，因此暫時停播。他聲明高捷沒有介入此事。

「1221Wecare台灣大遊行」預計21日下午1時在高雄文化中心集結，1時30分出發，終點是駁二藝術特區。（編輯：方沛清）1081218