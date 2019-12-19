藍營傳有綠高層與中共互動照 卓榮泰：故弄玄虛

（中央社記者葉臻新北19日電）民進黨主席卓榮泰今天接受媒體聯訪時，針對國民黨內部自稱有民進黨高層與中國高層的互動照，他表示，不要在選前故弄玄虛，若真有證據，「是不是韓國瑜進中聯辦的時候知道的」。

卓榮泰上午至新店陪同立委參選人張銘祐車隊掃街拜票，在細雨綿綿中登上戰車，對記者開心比出代表「蔡賴配」的3號手勢，親切與鄉親問好。

卓榮泰拜票前接受媒體聯訪，針對有媒體報導，國民黨18日召開的中常會上，有中常委現場秀出一張民進黨高層與中國高層互動的照片，要當作秘密武器在大選前釋出。

卓榮泰表示，如果國民黨總統候選人韓國瑜或是國民黨員有其他證據，「請告訴我們，是不是韓國瑜進中聯辦的時候人家告訴他的」，不然怎麼會有大家不知道的事情。

卓榮泰呼籲國民黨不要在選前故弄玄虛，「自己捅的簍子自己要去處理，自己進中聯辦自己要交代清楚」，不是把事情往別人身上潑就可以交代自己的行蹤，他也強調，國民黨過去跟中國共產黨是有恩怨，但現在是有強烈的交集，「不要再舉親中聯共的大旗幟，我們不吃這套」。

媒體詢問，昨天總統候選人電視政見發表會，遭外界批評變成「辯論大會」，卓榮泰表示，韓國瑜就是這種調調，「一個總統候選人的格調我們希望能維持住」，這場選舉已經是民主政治、國會議員和總統民主素養的選擇，答案應該十分明顯。

媒體詢問，新北市立委第11選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）傳統是藍營票倉，對手國民黨籍羅明才又是尋求連任，怎麼看現在的選情。

桌榮泰表示，傳統上新北市有幾個地方確實有結構性的問題，但這個階段，民進黨推出的參選人已經不侷限是地方服務型，除了基層的組織經營、地方服務之外，更要對整個台灣未來的走向有清楚的方向，而不是在大家辛苦爭取自己權利的時候，有些現任者或參選人卻躲在角落的一處，對自己組織內部的問題不吭聲、對台灣在國際處境沒立場、對自己未來能為台灣主權和安全上的表現完全沒辦法選擇。

卓榮泰也表示，18日才剛完成立委參選人號次抽籤，選前最後20天，他會到各地做最後檢驗，除了膠著區外，也會兼顧所有的地方。（編輯：李錫璋）1081219