民眾黨全台大眾走出發 1月10日返台北

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台灣民眾黨發起「全台大眾走，15反顧向前走」活動，今天上午從台北車站出發，經由花蓮、台東，往屏東、高雄，再到中彰投、桃竹苗，預計1月10日回到台北，參加「選前之夜」。

民眾黨上午在台北車站行旅廣場舉辦記者會，高唱競選歌曲「Restart」，並高喊「票投15，民眾做主」等口號，黨主席柯文哲也在現場授旗給「大眾走」活動的大隊長、不分區立委提名人邱臣遠。

發起人蔡壁如致詞時表示，民眾黨8月甫成立就投入2020大選，仍有許多民眾不了解政黨的想法與理念，因而希望透過大眾走行程，全台走透透，實際走入基層、傾聽民意，並期待改變台灣從改變國會開始，讓民眾黨成為國會關鍵席次。

蔡壁如說，民眾黨主張「公開透明、還政於民」，將會秉持理念監督行政效率與財政紀律，絕對不會債留子孫。

柯文哲表示，民眾黨8月倉促間宣布組黨、9月中開始有黨員，至今黨員有接近萬名，相當感謝許多人無怨無悔無私的付出，自行準備氣球、穿背心的替民眾黨宣傳。

他說，每週六日在台灣各地輔選或出席座談會，他有時週一早上起床時總感到疲累，但仍堅持7時30分準時到市長室開會，只因想到有廣大民眾的支持，讓他願意繼續努力。

柯文哲表示，民眾黨不太可能像一些有錢政黨買大量廣告與網紅，所以用最簡單的方式全台走透透，展現理念，「繼續努力，希望台灣有我們而變得更好」。（編輯：李錫璋）1081219

台灣民眾黨19日上午在台北車站行旅廣場舉行「全台大眾走，15反顧向前走」記者會，黨主席柯文哲（前排中）出席，為隊伍加油打氣。前排左2為民眾黨發起人蔡壁如。中央社記者張皓安攝 108年12月19日