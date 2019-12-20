波特王要求道歉 李永萍：通案談論無惡意

（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）Youtuber波特王19日要求中國國民黨新北市第12選舉區立法委員參選人李永萍道歉，李永萍今天表示，當時她是在不清楚波特王合約內容時被詢問，是依一般情形談論，沒有惡意。

總統蔡英文日前與波特王合拍片，但波特王15日在社群網站臉書（Facebook）表示，中國合作企業徐州自由自在網絡科技有限公司（papitube）要求不能出現「總統」，他認為這筆錢不賺也罷，雙方解約。

媒體報導，李永萍在政論節目說：「既然他（波特王）那麼喜歡賺大陸的錢，當初跟人家簽合約，就不要來做這件事，既然簽了合約，對方商業上將合約取消，這件事情扯什麼政治。」

不過，波特王到李永萍臉書貼文留言，「該出來道歉了啦！上節目亂說我壞話還想還躲喔？」與中國廠商簽的合約就是「中華民國」，不是簽「中國台灣」。

李永萍晚間接受中央社記者電話訪問表示，她了解合約內容後，發現沒被矮化情形，而是被廠商片面解約，如果波特王決定跨海提告要找律師，她願意提供有經驗的律師參考。

她說，她不是先得知合約內容後故意惡意扭曲，對方在她評論後很快提供合約內容釐清真相，這很正向；至於後續如何行動、捍衛自身權益，只能由波特王決定。（編輯：李明宗）1081220