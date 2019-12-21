張善政：國政顧問團政見 與時俱進接地氣

國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團總召、副總統候選人張善政（中）21日出席高雄國政座談會表示，國政顧問團推出的政見都是與時俱進並接地氣。中央社記者程啟峰高雄攝 108年12月21日

（中央社記者程啟峰高雄21日電）中國國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團總召、副總統候選人張善政今天表示，國政顧問團推出的政見都是與時俱進並接地氣的，其中恢復特偵組就是聽取檢調系統的呼聲。

張善政上午南下出席高雄國政座談會致詞時做以上表示。

張善政指出，國政顧問團主張恢復特偵組就是因檢調系統的一再拜託，檢調系統恢復特偵組呼聲很高，希望恢復特偵組的肅貪功能，打擊貪官，這就是很接地氣的政見，顧問團的這個政見當初並沒有先讓韓國瑜知道，「但他聽到這政見後，覺得民氣可用」大力支持，可見韓國瑜也是很接地氣的。

張善政進一步表示，國政顧問團認為政府組織架構應與時俱進，國政顧問團政見中調整現有一些中央部會新增觀光部、體育部等部會，加出來的部會是為扁平化政府組織，加強組織橫向溝通效率。

他又說，國政顧問團政見都公布在網路上，但仍巡迴各地舉行國政座談會與民眾對話，這也是接地氣的作法。國民黨總統競選標語是「台灣安全、人民有錢」，民進黨則是「2020台灣要贏」由此可見，國民黨是為了台灣、為了人民而選，民進黨則僅只想勝選，只有政黨利益，只有競選口號，是沒有政見的「空心菜」。

張善政下午將出席「南方崛起高雄光榮週年慶」大遊行，他出席座談會前接受媒體聯訪表示，他下午會到場走一小段，因另有行程，無法全程走到底。

至於有人評論張善政昨天在電視政見會上講得比韓國瑜好，張善政表示，他只覺得韓國瑜講得比總統蔡英文好，他昨天只是盡量講政見，講得好不好，不給自己打分數。（編輯：謝雅竹）1081221