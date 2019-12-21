吳敦義道歉 坦承講衰尾查某失言

國民黨主席吳敦義（前中）日前出席活動時形容總統蔡英文為「衰尾查某」，他21日出席國民黨立委費鴻泰競選總部成立大會時受訪表示，「我沒有講查某」，下午發新聞稿表示提及「查某」確實是失言，對此他表達歉意。中央社記者鄭傑文攝 108年12月21日

（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨主席吳敦義日前指總統蔡英文是「衰尾查某」，他今天坦承，不應講衰尾「查某」，提及「查某」確實失言，對此表達歉意，但絕無歧視女性之意，「雖不圓滿，但沒有惡意」。

吳敦義上午受訪時曾表示，「我沒有講查某」，只有說台灣經濟不好、治安不好、兩岸不好，「我只有講衰尾」。不過，國民黨下午發布新聞稿表示，吳敦義坦承不應該講衰尾「查某」，他認為提及「查某」確實是失言，對此他表達歉意。但他絕無歧視女性之意，「雖不圓滿，但沒有惡意」。

吳敦義指出，作為現代公民不應該有性別差異，他對女性一直非常尊重，例如前警大教授葉毓蘭列國民黨不分區立委參選人第2位。此外，去年縣市長選舉，國民黨提名7名女性縣市長候選人，是史上最多，最後7名女性縣市長候選人也都全部當選，證明國民黨或他個人並無性別歧視。

吳敦義表示，蔡總統立場反覆，竟然誣指「九二共識」是「一國兩制」，污衊國民黨，他感到義憤填膺，而且蔡總統執政3年多來治國無方，讓他不慎說出了「查某」兩字，但他絕無歧視女性之意。

吳敦義強調，他的本意在凸顯蔡總統執政3年半來，政府不夠廉能、經濟不佳、治安不好、社會不夠和諧、兩岸關係緊張、國際外交也未處理妥善，蔡總統施政表現這麼差，真的是對不起國家。（編輯：林興盟）1081221