張善政辦公室：貿易成長與珍惜邦交是兩回事

（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨副總統候選人張善政稱與史瓦帝尼簽署自由貿易協定「助益小」，史瓦帝尼大使今天聲明澄清。張善政競選辦公室受訪時指出，台灣的貿易要成長，一定要和主要貿易夥伴簽訂自由貿易協定；這和是否珍惜邦交國是兩回事。

張善政昨天在政見發表會批評，總統蔡英文執政3年多來，雙邊自由貿易協定（FTA）只能拿史瓦帝尼等這些對貿易幫助極小的國家來充數。史國駐台大使戴敏尼（Thamie Dlamini）今天說，史台經濟合作協定（ECA）提高台灣企業在史國的投資，也有助台灣商品打入全球市場。

對此，張善政競選辦公室下午表示，根據貿協全球資訊網，台灣與史瓦帝尼在2018年，雙邊貿易只有1000萬美元出頭，跟巴拉圭只有6000萬美元。佔台灣全球貿易量非常微小的部分。

張善政競選辦公室指出，張善政的意思很清楚，台灣的貿易要繼續成長，一定要和主要貿易夥伴簽訂自由貿易協定，這和是否珍惜邦交國是兩回事。當然要珍惜邦交國的友誼，但也希望能和主要貿易夥伴或地區簽訂協定。

張善政競選辦公室呼籲，請搞掉7個邦交國、經濟也搞不好的蔡政府，在國際貿易上多下點功夫，也許台灣今天就不會只有肥貓、網軍賺大錢，庶民、苦民無人問。（編輯：謝佳珍）1081221